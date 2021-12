Atalanta anuló a Roma y Gasperini y el gol: «un error injustificado»

Gian Piero Gasperini no cambia la línea. La anulación del gol 2-2, el episodio decisivo del Atalanta Roma, no le fue bien, y lo repitió en la tele, como invitado del Sky: “El episodio de Casey (se anuló un gol en Milán con el Napoli) . En la final con dinámica algo similar a la dinámica Bérgamo) No lo vi porque estaba en el auto. En mi opinión, el episodio de ayer sigue siendo diferente, lo que Irrate sabía era que Palomino había marcado y por lo tanto estaba en fuera de juego, el gol. Pudo haber sido un error de llamada, pero si hubiera tenido un fuera de juego real hubiera ido a verlo de nuevo ”.