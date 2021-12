Viajaron por el río en un GF Vip, Soleil y Alex se bajaron. «¿Ganador? Ese es el nombre»

Aldo Montano gratis. El campeón olímpico renunció, la tarde del domingo, a su red Instagram en vivo A sus muchos fans, les habla de su experiencia en hermano mayor vip. Prepárate, saca el diente y quita el dolor: el espadachín se enfrentó a la clase de inmediato Alex Bailey, quien chocó con él de una manera fuerte en el reality show. Sobre el actor tuvo palabras claras y duras. Por otro lado, Aldo, como casi todos los espectadores del programa, no entendía la lógica del triángulo, que consideraba a Belle como héroes. Delia Duran y Sully. Dicho esto, ofrece una reflexión sin arrugas y enfatiza que, aunque quieres ver a Parma y su pareja, salieron mal.

Con Alex – Anunciado – Comenzó con una gran amistad, con la historia de los Tres Mosqueteros. Incluso disfruté la pelea. Luego comenzó la serie (con Sully, editor). Hay dos formas: si todo es falso con su esposa, él es serio, tomó a todos por c..o. Si esto es cierto será más grave, no tiene respeto por la amistad y su mujer.La carta la cerró con firmeza:De todos modos, creo que fue un mal número «.

Luego espacio para pensar en Sully. También en este caso Montano no usó el chip: «Ella es la única persona con la que no he tenido ningún tipo de relación. Me extraña, soy amable, escucho a todos … pero solo sé su nombre y apellido. Desde el principio tuvimos caminos opuestos».

Aldo Montano vaga libremente en los ex-compañeros de viaje de GF Vip.

palabras de miel en lugar de Katia Ricciarelli El héroe la considera una mujer extraordinaria y una amiga especial. Montano también habló de Manuel Portozzo Con quien entabló una amistad muy fuerte. Respecto al joven de Trieste, explicó que su objetivo era llevarlo al duelo.

Afecto profundo también hacia Janmaria AntinolfiDescrito como un niño «Impresionante, alguien especial»Muy educado con principios sólidos. Montano también destacó que Campania tenía uno ‘Desarrollo masivo’ Dentro de la casa más espía de Italia hasta ahora «golpeandoRecibido al principio. Y con Sophie Codejoni? ¿Cómo crees que terminará? «Amo a Jianma, que es amable, educada e inteligente «. Sobre la evolución de la historia de amor prefería estar de pie.

para él David Silvestri Ella explicó que al principio tuvo una buena relación con él. Pero luego el vínculo se perdió un poco cuando rompió con Soleil y Alex Bailey. «De los tres, en mi opinión, es el más artístico y cualitativo ”. Destacados montano, post recorte Golpe indirecto al demandante y ex UeD. Sin embargo, Aldo especificó que había recuperado el diálogo con Silvestri en los últimos días. Por cierto, llámalo Posible ganador final: «Sabe enviar los mensajes correctos, es equilibrado, es un hombre con la cabeza sobre los hombros y se lo merece».

El deportista también pasó evaluaciones externas de Manila NazaroteComo una gran mujer, madura y equilibrada. espacio entonces para preguntar sobre Tommaso Zorzi, ganador de Big Brother Vip 5. «¿Si me gusta Zorzi? No lo conozco, pero todo el mundo me ha contado bien sobre él».