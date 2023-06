Subasta BOT de mañana 9 de junio de 2023: Retorno esperado de hasta 3.6% por 12 meses

Es cierto que la atención de todos los inversores está centrada en el tema del primer BTP Valore, sin embargo, y con razón, algunos amigos ahorradores nos instaron a no olvidar que el 9 de junio de 2023 se celebrará mañana. Primera subasta BOT del mes. Como siempre, la cita está reservada para el pagaré del Tesoro a 12 meses. Será una emisión nueva y, por tanto, un nuevo refugio seguro en el que se ahorrará a la vez que se obtendrá una rentabilidad respetable.

Y aquí ya nos imaginamos lo que están pensando algunos amigos: estamos hablando de rendimientos esperados que, al fin y al cabo, cuando hablamos de valores cupón cero como los BOT, es el único parámetro que importa.

Compartimos el enfoque pero, como siempre, creemos que no podemos hablar de hipótesis de rendimiento sin tener en cuenta las propiedades BOT que se implementarán mañana. Comencemos aquí.

La subasta BOT es mañana 9 de junio de 2023 en el día de cierre de la emisión BTP Valore

La subasta BOT del 9 de junio coincidirá con el final del lanzamiento de BTP Valore

Mañana 9 de junio no solo es el día de la subasta BOT anual sino también la fecha de cierre de la emisión de BTP Valore (siempre y cuando no haya sorpresas por parte de tesorería que se reservó el derecho de cerrar la oferta anticipadamente). La cercanía de las fechas no debería crear ningún problema para la subasta BOT. Podría haber habido problemas hace un par de años, cuando los rendimientos de las letras del Tesoro a menudo eran negativos, pero ciertamente no ahora.

Así que el atractivo será alto.

Sin embargo, se emitirán 6.500 millones de BOT por un período de 12 meses. El monto es elevado, lo que indica la confianza que deposita Hacienda en el caso (y no suele ser engañado por el MEF).

Los BOT que se colocarán mañana vencen el 14 de junio de 2024 mientras que la fecha de liquidación es el 14 de junio del año en curso. Como se puede ver en el perfil publicado en la siguiente página de la subasta BOT, el plazo de seguridad es de 366 días… pero ¿no es el año 365?. El año 2024 no es bisiesto, de ahí la peculiaridad del lanzamiento de mañana.

Subasta BOT de mañana 9 de junio de 2023: rendimientos esperados y objetivos

¿Qué podemos esperar en el frente de rendimiento de la subasta BOT de mañana 9 de junio de 2023?

Buenas noticias inmediatas: la luna de miel con recompensa no ha terminado, al contrario. ¿Conoces los últimos cargos de los miembros acreditados del Consejo de Administración del BCE y de la propia Lagarde?

el Presidente del Banco Central de Croacia, Boris Vujic Dijo claramente que la inflación corre el riesgo de acelerarse nuevamente y, por lo tanto, se necesitan tasas más altas, mientras que el gobernador especificó que EuroTower continuaría «adoptando un enfoque basado en datos para determinar el nivel apropiado y la duración de la restricción».

Por lo tanto, el pronóstico de rendimiento BOT de 2023 sigue siendo muy válido. Así, en el marco de la subasta de mañana 9 de junio, esperamos que A Rendimiento en el rango 3.5%-3.6% Lo que significa un precio de 96/97 euros.

Una tasa que puede llegar al 3,6% durante 12 meses en estos tiempos de alta inflación puede volverse loco (habría sido oro puro hasta hace un par de años…). Sin embargo, lo invitamos a señalar que si es cierto que el 3,6% actual no hace nada contra la inflación del 7,6% (datos de mayo), también es cierto que las estimaciones de precios al consumidor para los próximos meses están todas a la baja. El objetivo del BCE para 2024 es del 2%. Es poco probable que se materialice, pero aunque llegues al 2,5%/3%, conviene tener un BOT en cartera que pueda alcanzar el 3,6% a 12 meses. Por lo tanto, siempre existe la posibilidad de vender BOT antes de su vencimiento si el escenario se va a desarrollar en la dirección opuesta a la considerada.

Como siempre, todo depende de los movimientos del BCE y del nivel de tipos de interés que coticen los mercados. Esto es lo que determina, en general, la rentabilidad esperada de los BOT en una subasta.

Ojo porque a partir de ahora cada Consejo de Gobierno del BCE podría marcar el final de la temporada de high yield para los BOT.

¿Estás interesado en los robots? Manténgase actualizado con análisis y noticias sobre ubicaciones Suscríbete a nuestro canal de Telegram

Seguramente la segunda subasta de este mes (aquí está el programa de emisión de BTP/BOT de junio de 2023) podrá añadir algo más concreto sobre este punto.