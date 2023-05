“Con Lufthansa estamos relanzando la empresa, el acuerdo será bueno para el país” – Corriere.it

Alguien te acusa de vender ETA. – No estoy de acuerdo. Lo que hacemos es permitir que Ita sea rentable gracias a un socio industrial que se compromete a apoyar y desarrollar el proyecto. Nuestra empresa debe convertirse en una empresa exitosa”.

El estado invierte un total de $1,350 millones. Lufthansa eventualmente pagará $829 millones. Las arcas públicas perdieron medio billón. “El Estado no puede pedir a Lufthansa que reembolse las pérdidas que ha acumulado Ita entre 2021 y 2023 si el grupo alemán no está dentro de la empresa. Es imperativo que Lufthansa reconozca el valor de la inversión neto de pérdidas acumuladas.

– al tesoro después de la transacción. De izquierda a derecha: Presidente del Consejo de Ministros de MEF Stefano Varoni, Director de Comunicaciones de Lufthansa Group Andreas Bartels, Director de Comunicaciones y Relaciones Corporativas de ETA Nicolò Mardigan, Director de Estrategia de Lufthansa Group Jörg Eberhardt y Presidente. De Ita Antonino Torrici, Ministro de Economía Giancarlo Giorgetti, CEO del Grupo Lufthansa Carsten Spohr

¿Sigues siendo presidente? • He sido asignado para realizar la operación. Puede que me haya llevado otros meses, pero lo hicimos”.

Pero se necesita a alguien en la transición para dar seguimiento al expediente. Podría ser ella. – Si lo consideran necesario, sí, pero por tiempo limitado. Quiero echar una mano, no quiero tener responsabilidades operativas en Italia”.

Uno de los temas cruciales para Alitalia fue la reducción paulatina de la flota de vuelos intercontinentales. —Cierto. Por ello, en 2027 habrá 34 aviones de largo alcance, más de un tercio del total, que aportarán a la tesorería unos 1.900 millones de euros, y por tanto el 46% de todos los ingresos. Las operaciones realizadas con Alitalia -es decir, los «valientes capitanes» o los de la Federación- no tenían tales posibilidades. Podremos lograr enormes sinergias comerciales, operativas y de gestión con Lufthansa. Y con ellos, en un 90-100%, habrá garantía de un socio industrial sólido, listo para realizar una operación única en el país».

– Un avión de Lufthansa, seguido de un avión de pasajeros de ETA

¿Tienes idea de por qué no se cerró el proceso con Certares, el fondo estadounidense que el pasado 31 de agosto ganó el concurso anterior al consorcio MSC-Lufthansa? «Porque Certares buscaba una ‘salida’. Por otro lado, Lufthansa quiere integrar cuanto antes a ETA en su grupo. Esta inversión podría dar a los alemanes resultados mucho más altos que sus otras operaciones. Tiene ingredientes similares a los de Suiza, pero es mejor en términos de mercado”.

Eta se va de Malpensa, critican algunos. Aunque hoy solo tiene un viaje, a Nueva York. «Pero cómo podemos hablar de ‘abandono’ si ETA tiene una colaboración con el Grupo Lufthansa, que tiene una enorme presencia en Malpensa. La lógica es otra: el aeropuerto estará servido dentro de la red de comunicaciones de todo el grupo, y ya no estaremos solos».

Los opositores dicen que los alemanes drenarán el tráfico intercontinental hacia/desde Italia a sus centros en Frankfurt y Munich.

«Pero eso no tiene sentido. No se beneficiarían de llevar un pasajero en un vuelo de Lufthansa porque Ita también sería parte del sistema de ingresos del grupo. Yo agregaría: también aumentaremos la flota de largo alcance. Si los alemanes quisieran hacer lo que se les acusa, lo habrían hecho antes para invertir los fondos asignados para Ita en Air Dolomiti para desarrollar un sistema de alimentación Pero este no es el caso, de hecho, están apuntando a Ita.