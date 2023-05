Estados Unidos, un acuerdo de principio entre la Casa Blanca y el presidente republicano McCarthy para evitar el default de Washington a partir del cinco de junio.

Escapó del peligro. Después de un maratón de conversaciones, negociaciones e incluso ciclismo al amanecer, los republicanos y los demócratas llegaron a un acuerdo que evitaría lo primero. acortamiento en la historia de EE.UU. Temido en los últimos días del propio presidente Joe Biden. El acuerdo se hizo en principio por teléfono entre el Presidente y el Presidente de la Cámara Kevin McCarthy Habrá que someterlo a votación el miércoles para su aprobación antes del 5 de junio, fecha crucial, según el secretario de Hacienda. janet yellendespués de lo cual Estados Unidos no podrá pagar sus cuentas.

Después de semanas de NegociaciónHemos llegado a un acuerdo en principio. «Todavía tenemos mucho trabajo por hacer, pero creo que este es un acuerdo de principio que el pueblo estadounidense merece», dijo McCarthy durante una breve reunión con los periodistas. El acuerdo protege la mía prioridad dijo Biden en un comunicado. Es un compromiso, lo que significa que no todos obtienen lo que quieren. Esta es responsabilidad del árbitro”.

La aprobación del plan por parte del Congreso antes del 5 de junio no está garantizada, especialmente en la Cámara de Representantes, donde los republicanos tienen una pequeña mayoría. Pero el compromiso cuenta con la bendición de Biden y McCarthy, y es la única oportunidad de salir del estancamiento financiero que ha plagado a Washington y Estados Unidos durante semanas con la amenaza de una crisis económica de proporciones globales. Aún no se han revelado los detalles del acuerdo, pero en los últimos días el nudo más difícil de desatar parecía ser el de requisitos para acceder a la atención Lo que los republicanos dicen que es muy generoso. Para McCarthy, esta es una «línea roja» para cualquier acuerdo sobre el techo de la deuda, pero el presidente estadounidense siempre ha sido inflexible en este tema, y ​​que beneficiar a los más necesitados está al frente de su agenda. «No me inclino ante nadie», dijo el jefe sobre las solicitudes del viejo gran partido.