Informe WWE Night of Champions 2023

Buenos días, amigos de Tuttowrestling, y bienvenidos de nuevo a nuestras páginas: Soy Mattia «The Doc» Borsani y hoy los voy a acompañar en un reportaje. WWE Night of Champions 2023, donde se entregarán títulos, se defenderán campeones y el linaje se encontrará en una encrucijada muy importante; ¡Se acabó hablar del informe del PPV!

Combate por el campeonato mundial de peso pesado

AJ Styles contra Seth «Freakin» Rollins

Luego de las habituales entradas y presentaciones, comienza una fase de estudio entre los contendientes que, sin embargo, no dura mucho con Rollins intentando pisar fuerte casi de inmediato; un escenario central que se basó extrañamente en el scrimmage, considerando las habilidades atléticas de los dos, con algunos intentos de inmovilización entre ellos; Luego, finalmente continuamos a ritmos más altos, trabajando en la rodilla «lesionada» de Rollins.

En las etapas finales, Styles estuvo muy cerca de la victoria con varios intentos de rotura de pantorrilla, pero Rollins, a pesar de la lesión, logró un combo Pedigree-Stomp que le valió una cuenta de 3 y la victoria para el Campeonato Mundial Peso Pesado recientemente reintroducido.

Ganador y Nuevo Campeón Mundial: Seth Rollins

Un breve videoclip nos muestra a Cody con un brazo llamativo a la luz de su combate con Brock Lesnar, pero inmediatamente llegó el momento de comenzar el primero de los tres combates femeninos en la Noche de Campeones de la WWE.

Trish Stratus contra Becky Lynch

un combate que comienza, al menos exteriormente, rápidamente y la acción termina casi inmediatamente fuera del ring; Luego comienza una (larga) larga fase de peleas entre los dos, marcada por pasos en falso de Stratos; Una breve etapa fuera del ring cuando el miembro del Salón de la Fama tomó el control, lo que luego llevó a Trish a patear, lo que valió la cuenta de dos.

Luego llegamos a un final espectacular con Zoey Starks apareciendo sorpresivamente desde debajo del ring conectando un Z360 sobre Lynch, quien no fue visto por el árbitro, quien luego se convierte en víctima fácil de Stratusfaction que vale la cuenta de 3 para la leyenda.

Ganador: Trish Stratus

Un vídeo de Mustafa Ali que, como atleta árabe, aparece en varios actos oficiales y con la prensa, ¡con el mismo jugador definiendo la importancia de su próximo partido en la plantilla!

Lucha por el Campeonato Intercontinental de la WWE

Gunter (c) contra Mustafa Ali

Un comienzo rugiente entre las dos que hacen más de lo que Trish y Becky nunca hicieron en un minuto en un partido completo: etapas con drop kicks y maniobras aéreas de Ali que se interrumpen poco después por los chops patentados de la campeona intercontinental, que inicia una fase de sólido dominio.

La sección central llama mucho la atención con Ali acercándose a la victoria con una combinación de un powerbomb y un 630, pero poco después le sigue otro intento con los brazos extendidos combinados con un drop kick y un powerbomb que mata los sueños de gloria por lo positivo. .

Ganador y Campeón: Campeón Intercontinental WWE Gunther

Un ardiente Kevin Owens carga la luz de Sami Zayn en el evento principal de la noche, pero luego nos vamos al ringside, no antes de un video dedicado a Make-a-Wish, ¡para el combate válido por el título femenino de RAW!

Lucha por el Campeonato Femenil de Raw

Bianca Belair (c) contra Asuka

Después de un comienzo clásico con numerosos agarres y derribos, los dos comienzan a intercambiar varios golpes dentro y fuera del ring, con Asuka enfocándose demasiadas veces (demasiadas) en usar la señal de campeón a su favor, alternando entre fases y fases de pura pelea. .

Luego de esquivar la niebla, Bianca intenta entregar el KOD pero Asuka logra evitarlo pero la mismísima Emperatriz del Mañana esparce la niebla en sus manos y luego se la pone en la cara al héroe quien también falla el segundo KOD quien le abre la puerta. a él. ¡Una patada trasera que vale la repentina cuenta de tres para Asuka!

Ganadora y nueva campeona: Asuka

Poco que decir entre ellos, ya que era hora de la otra pelea por el título y la última pelea por el título femenino de la noche, ¡era hora del título femenino de SmackDown!

Lucha por el Campeonato Femenil de SmackDown

Rhea Ripley (c) contra Natalya

El partido lleva menos tiempo que lavar los platos para la cena, y Ripley arroja a Natalya dos veces contra los escalones fuera del ring y luego de vuelta al ring, asegurando una merecida victoria para Riptide.

Ganadora y Campeona: Rhea Ripley

Es hora de una entrevista entre bastidores mientras el nuevo campeón mundial de peso pesado, Seth Rollins, celebra su victoria en el combate inaugural y anuncia que estará presente en todos los siguientes combates de RAW y que será un campeón de lucha.

Y ahora toca ver cómo y si Cody Rhodes saldrá del encuentro con la bestia encarnada en una sola pieza, y no antes de un video informativo sobre el “feud”

Cody Rhodes contra Brock Lesnar

El combate comienza con una serie de súper golpes de Lesnar, que instantáneamente da vida al coro de «Suplex City», pero poco después de que Lesnar es expulsado del campo, una serie de ataques de American Nightmare (que, sin embargo, es todo brazo izquierdo apalancado). ) comienza a seguir.Dos Cross Rhodes que no lograron derrotar al ex campeón de peso pesado de UFC.

Sin embargo, Lesnar no está presente, y luego de trabajar en el brazo de Cody, este es conectado a un kimura lock que dura varios minutos y solo es interrumpido por la llegada del descendiente de Rhodes a las cuerdas quien luego logra revertir todo en el tercer Rhodes. Transversal. que, sin embargo, vale la pena contar dos.

Luego llegamos a un nuevo candado de kimura que, de manera un tanto contraproducente, lleva a Cody Rhodes a no responder a la llamada del árbitro y perder el combate.

Ganador: Brock Lesnar

Después de la promoción de su combate programado en RAW por el Campeonato de Parejas Femenino, llegó el momento del evento principal de la noche: ¿Podrán Roman y Solo devolver los títulos de parejas a Bloodline?

Campeonato de parejas de la WWE

Kevin Owens (C) y Sami Zayn (C) contra el Campeón Universal Indiscutible de la WWE Roman Reigns y Solo Sekoa

Desde las entradas, la multitud se mostró totalmente a favor de los campeones de etiqueta y se hizo parte del partido desde el principio con Solo y Zayn comenzando las hostilidades con una fase inicial de segunda dominación que se volcó pero con bastante facilidad debido a las malas tácticas. de los dos miembros de Bloodline, haciendo que el combate se ralentizara para sacarle el máximo partido, poniendo a Sami en la mitad del ring.

Después de algunos altibajos en los que el péndulo del partido se movió primero hacia los campeones y luego hacia los oponentes, llegamos a la etapa de overbooking predecible, que comenzó con el campeón mundial golpeando inadvertidamente al árbitro del partido con una lanza, dando. El comienzo de una fase de confusión en el ring.

Las etapas finales del partido vieron a los Usos llegar y atacar primero a Kevin Owens, efectivamente expulsándolo del partido, enterrándolo debajo de la mesa de comentaristas después de una superkick, salvando así a Roman de un powerbomb en las mesas, y luego entrando al ring. . para intentar neutralizar a Solo Sikoa pero, sin darse cuenta, lo golpea con una patada que lo deja inconsciente: En este punto, Roman regresa al ring, exige una explicación a los dos hermanos y los empuja, hiriendo a Jimmy Uso a la tribu. Un jefe con 2 piercings debajo de los ojos de su hermano se sorprende.

A partir de ahí, llegamos al final del encuentro con Solo levantándose solo para ser aturdido por Owens quien es revivido primero y luego Helluvakick por parte de Zayn valiendo la cuenta de 3 para los campeones que así retienen los títulos de parejas. !

Los campeones y ganadores indudables en parejas: Kevin Owens y Sami Zayn

¡Y eso es todo para esta edición de Night of Champions también, mientras que nuestro informe de PPV volverá el domingo y el lunes con AEW Double or Nothing!

