CNR Olas de frío, pero menos severas incluso con el cambio climático – Noticias

«Con el calentamiento global, las olas de frío no desaparecen, sino que son menos frecuentes y duraderas. Para Italia, no podemos hablar de olas de frío, sino sólo de tres episodios aislados de bajas temperaturas». Giulio Petti, meteorólogo del consorcio Lamma-Cnr, explica que las olas de frío registradas en el extranjero durante los últimos diez días (especialmente en el oeste de Canadá y Estados Unidos) y los «episodios aislados» en Italia no son nada excepcional y confirman la aparición de cambios climáticos. . «En nuestro país – explica – no hizo frío hasta principios de diciembre, hace unos días, y sólo hará frío el viernes y el sábado. A partir del martes, de hecho, las temperaturas volverán a ser más altas de lo normal. E incluso si llegan otros 10 días “entre ahora y marzo, no sorprenderán temperaturas anormalmente frías”. Además, centrarse únicamente en Italia es limitado. «En Canadá y Estados Unidos hemos visto grandes olas de frío – señala el experto – pero terminarán rápidamente. En el resto del mundo, desde Europa central y oriental hasta China, hemos visto temperaturas excepcionalmente moderadas. Luego hay es la ola de frío.» La situación de Escandinavia es excepcional tras tres meses y medio de frío polar, pero su territorio, comparado con el del planeta, no es nada. No debemos olvidar – concluye Beattie – que diciembre en Italia fue el tercero más frío desde 1800. Y, lo más importante, 2023 fue el año más caluroso del planeta.

