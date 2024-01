La Supercopa también disgusta a Arabia Saudita: “Queríamos Milán y Juventus” | Primabagina

allá Supercopa de Italia 2024 El partido comenzará oficialmente hoy y los líderes de la Serie A lo esperan con muchas ganas. El campo elimina diferencias خلال الأشهر القليلة الماضية، وحتى بالأمس، عشية مباراة هذا المساء بين نابولي وفيورنتينا (تنطلق المباراة في الساعة الثامنة مساءً بتوقيت إيطاليا في حديقة الأول بالرياض مع بث مباشر على قناة إيطاليا 1) ترددت مرة أخرى في آذان الرئيس التنفيذي لويجي دي سيرفو والصحفيين الإيطاليين المتواجدين في Arabia Saudita. No, esta vez no fueron los allegados de Aurelio De Laurentiis, que nada más llegar a Riad se olvidó de los berrinches italianos al asumir el papel del jeque, ni de los de Maurizio Sarri (esperado hoy en la rueda de prensa), sino más bien las protestas veladas de quienes intentan, aún hoy, vender productos italianos al pueblo árabe.



«Queríamos Milán y Juventus». – Como informó Repubblica, ayer, en vísperas de la primera semifinal, el pueblo saudí, incluidos los periodistas y los aficionados presentes, preguntó a sus colegas italianos ¿Por qué dos equipos como la Fiorentina y la Lazio fueron enviados a Riad “en lugar de la Juventus y el Milán”? Luego le corresponde al director general de la Liga italiana, Luigi De Siervo, explicar en rueda de prensa que este es el formato de Supercopa y luego confirmar que el partido de esta tarde «entre Napoli y Fiorentina será un partido bonito».

Merece más que la Copa de Italia. Un torneo que, en cualquier caso, no satisface a casi todo el mundo. Casi, porque son los cálculos los que al final harán sonreír a todos. Quien gane la copa recibirá 8 millones de euros, el segundo clasificado recibirá 5 millones e incluso los dos semifinalistas derrotados recibirán 1,5 millones de euros. El resto de los ingresos derivados del acuerdo de 24 millones de euros se compartirá entre la Lega Calcio y todos los demás clubes. Esencialmente, con sólo 3 partidos restantes, esta competición dará a los clubes italianos más ganancias que toda la Coppa Italia.. Y paz si los aficionados italianos siguen descontentos como siempre (no se les facilitan los partidos fuera de casa y se espera muy pocos en Riad). Incluso en los próximos años, incluso en 2 de las próximas 6 ediciones no previstas en Arabia (esto es bajo contrato), la Liga Italiana seguirá exportando esta competición mucho más allá de nuestras fronteras.