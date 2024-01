Antonella Clerici vs. Barbara D'Urso: “No me gustó…” | Pelea interminable entre colegas

Dos leyendas de la televisión están en desacuerdo. Antonella Clerici no ha perdonado algo a Barbara D'Urso. ¿De qué está hablando?

¿Qué pasó entre Antonella Clerici Y Barbara Durso? ¿Por qué hay rencor entre los dos? Las palabras en el rostro de Ray eran claras: no había perdonado a su colega.

Ambas auténticas bestias santas de la televisión, en los últimos meses como sabemos Durso No está pasando por un buen momento, habiendo sido despedida por la empresa que le dio todo su talento durante décadas.

Por culpa de la emisora cinco de la tarde Se puede decir todo, y se ha dicho mucho en realidad, pero no es que no sepa hacer su trabajo y que no aporte buenos números en cuanto a audiencia.

Pero entonces, ahora que ya no estás en la televisión, cariño antonelina ¿Qué no le perdona su colega? ¿Cuéntanos qué dijo y por qué?

Antonella Clerici no perdona a Barbara D'Urso

Escasez, escasez, escasez Barbara Durso Se puede sentir en la programación de televisión. Fue reemplazado por un colega. Myrta Merlínpara un programa menos trivial y más útil, Pier Silvio Berlusconi Me enfrento a la dura realidad de los ratings bajos: Afternoon Trash es tan popular que sólo hay una Trash Queen. Parece haber vuelto.

Después de que la cadena anunciara el acuerdo para detenerse, barbarella Él lo negó en las redes sociales y afirmó que no supo nada hasta el final. Y que cuando expire el contrato vinculante, el 31 de diciembre de 2023, revelará nueva información. Hace unos días hubo revuelo en Internet, luego de que anunciara su próximo regreso en su página personal. ¿Pero qué tiene esto que ver con todo esto? ¿Clero? Facil de decir.

¿Qué pasó entre las emisoras?

La verdad es que el conflicto entre emisoras es viejo, y se remonta a algunos años atrás. Estamos hablando del año 2011, y el portal, entre otros sitios, había informado la noticia en ese momento Blog de televisión. Antonella Clerici Abrumada por los chismes, su entonces pareja, Eddie MartensEl padre de su hija. la siguiente, Fue pellizcado en compañía de otra mujer. Las noticias están por todos lados, por supuesto. Barbara DorsO no puede evitar hablar de ello en su programa.

Invitado en El significado de la vidaBuen programa el que presenta Paolo Bonolisel anfitrión siempre el mediodía Comentarios según lo indicado en el sitio antes mencionado: «No nos conocemos muy bien. La conozco de vista, no tenemos una relación amistosa. Tuve un problema de chismes con mi pareja y los periódicos realmente deberían haberlo cubierto. Todos mis colegas, amigos Y aún menos amigos han estado interesados ​​en hacer que la píldora sea menos. Es agridulce para mí y lo aprecio mucho. Quitaron el artículo de la revisión o no hablaron de ello en absoluto. Hablé de ello, pero no es mucho. «No me gustó lo que se dijo después. Hablar de supuesta infidelidad es bueno, es una noticia, pero la entrega: «Tener un amante y la posibilidad de conocerlo me duele, y nunca haría eso. Sin rencor. Cada uno tiene su Mi propia manera de pensar y entender el sentido de la vida. Obviamente la mía es diferente.»