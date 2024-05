Clippers, el juego está roto, Harden y George están en juego, pero con la arena

el juego ha terminado. Los Angeles Clippers se enfrentan a una evidencia abrumadora: en los últimos tres años no han avanzado más allá de la primera ronda de los playoffs. Se golpean la cabeza con esta “barrera” con una fuerza laboral sobrepagada, obsoleta, desgastada y poco diversa. Ahora estoy en la encrucijada de la excelencia. Pueden romper el juego y empezar a reconstruir, un camino que requiere decisiones incómodas y homenajes a “nombres” ilustres, como Paul George y James Harden, sobre todo. O seguir por el camino equivocado, pero más cómodo hasta ahora: grandes nombres vendiendo camisetas, trabajando en marketing y publicidad en las redes sociales aunque, con esta estructura de equipo, sean inversamente proporcionales a los resultados en el campo. Hay una variable a considerar: la próxima temporada, 2024-25, los Clippers abrirán un nuevo estadio, Intuit Dome, en el área de Inglewood de Los Ángeles, cerca del aeropuerto. ¿Podrán moverse sin ser “suficientemente grandes”? La palabra va para Steve Ballmer, el propietario, el millonario apasionado. Hasta ahora, es más un hombre de negocios que un experto en baloncesto en términos de selecciones y resultados de franquicias.

Desastre declarado — No hizo falta Nostradamus y sus profecías fatales para imaginar lo que les sucedería a los Clippers en los playoffs. Fue suficiente revisar los historiales de lesiones de Kawhi Leonard y Paul George, ver las recientes actuaciones de Harden en los playoffs con Brooklyn y Filadelfia, y notar cuán mal se desempeñó Ross Westbrook cuando fue utilizado sin balón. Sin embargo, los Clippers encontraron su lamentable destino comportándose como avestruces: escondiendo la cabeza en la arena, la de Manhattan Beach. Sucedió lo inevitable: Leonard fue suspendido por una lesión en la rodilla derecha y jugó mal medio servicio en sólo 2 de 6 partidos esta temporada. serie con dallas, Lo que envió a Los Ángeles de vacaciones con una victoria por 4-2 sobre el equipo inferior, 5 a 4. Kawhi ha jugado solo en 4 de los últimos 20 partidos de postemporada, lo cual no siempre está disponible. Faltón. Después de un memorable Juego 4, Harden se perdió dramáticamente el Juego 5 y se perdió el Juego 6. Escenas vistas con una camiseta de los 76ers hace un año en la serie con Boston: gran juego, luego pases vacíos con la temporada en juego. Ya no tiene consistencia física para marcar diferencias, pero siempre tiene el balón en las manos en ataque. Destacó que se considera «el sistema», por lo que repetidos fracasos en las eliminatorias lo colocaron en la primera fila del banquillo. George sigue siendo completo y precioso, pero nunca tuvo la fuerza impulsora ni siquiera en sus mejores momentos en Indiana, Oklahoma City y al comienzo de su aventura con los Clippers. Ahora tiene 34 años y Harden tiene casi 35: ven los días de gloria en el espejo retrovisor. Westbrook, confinado en una esquina esperando que Barba descansara, disparó un 26% desde el campo contra los Mavs, anotando 6,3 puntos por partido frente a los 23,6 de hace 12 meses, cuando estaba en el corazón del proyecto ofensivo. Tan dañino incluso: el entrenador Lu lo dejó. READ 2023 Onana de dos caras. El ex jugador del Inter aún no ha decidido su presencia en la Copa Africana de Naciones por... los problemas de los nerazzurri

El futuro de Hardin George — Ambos contratos expiran. George con una opción de renovación por valor aproximado de 49 millones para la próxima temporada. Difícil hacer deporte: busca un contrato de varios años para monetizar hacia el final de tu carrera. Los Clippers podrían perderlo a cero y recortar su salario más allá de los límites que impiden grandes movimientos de refuerzo, y podrían canjearlo mediante firma e intercambio a cambio de una compensación, o renovarlo. Tiene mercado: Filadelfia, Orlando y Oklahoma City parecen dispuestos a participar. Harden es libre de ir al mejor postor. Pero no hubo cola el verano pasado, y el mejor pasador de la NBA, ahora no habrá cola. El problema no es el valor absoluto, sino la percepción de su propio valor. Para atraparlo tienes que pagarle de más y confiarle la pelota. Ya no vale la pena. Con mucho gusto se quedará en su ciudad: Ball va a los Clippers.

El futuro de Leonardo — Ya renovó: un mandato de tres años hasta 2027. Será la cara de la franquicia que se exhibirá en los carteles del nuevo estadio. Ni siquiera tiene 33 años y no es tan viejo. Pero está desgastado. Jugó en 68 partidos de temporada regular, no mucho, y promedió más de 23,7 puntos por partido. Pero se detuvo cuando era necesario, y la lesión de rodilla que tuvo que operar en la cruz no fue una buena señal. La total falta de comunicación no está ayudando a sus fanáticos a digerir la pausa de la postemporada. No es un líder y la combinación de George y Harden nunca tuvo sentido ni siquiera como personalidad. Powell, Mann y Zubac, que son buenos complementos, están bajo contrato. Los Clippers sólo tienen la primera selección. 46 en el draft de 2024. READ Atalanta anuló a Roma y Gasperini y el gol: "un error injustificado"