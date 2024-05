Ghost of Tsushima en PC pone sus manos primero: no hay PSN para un jugador

Faltan pocos días para También debuta en PC a Fantasma de Tsushimaun título propio de Sony que llegó durante 2020 a PS4, y posteriormente con El director espetó En PS5, ahora se espera el 16 de mayo en PC.

Juego Lo inevitable Es parte del plan de la compañía japonesa para expandir su base de jugadores al mundo de las PC, que está funcionando bastante bien, como lo demuestra Casos como ese Buzos del infierno 2Las cifras eran asombrosas.

Sin embargo, una gestión de las comunicaciones especialmente pésima. Buzos del infierno 2 Ciertamente provocó que se encendiera una bombilla en la cabeza de Sucker Punch, que es lo que se apresuró a hacer hoy. Pon un punto «i».Atrapar Fantasma de Tsushima Lejos de las polémicas que afectan al juego de Arrowhead.

En estas horas, de hecho, se tomó la decisión prometida de obligar a los jugadores de Steam a tener también una cuenta de PlayStation Network para jugar. Buzos del infierno 2 Se ha hecho realidad y ha suscitado muchos debates, entre quienes no quieren hacerlo por las molestias, quienes temen por la seguridad de las cuentas de PSN -que se consideran inexistentes en comparación con las cuentas de Steam- y quienes físicamente , debido a su ubicación geográfica, No tiene la posibilidad de tener un perfil en PlayStation Network.

Ante estas dudas, por ahora Sony aún no tiene una respuesta Y aquellos que han comprado el juego pero no pueden crear un perfil de PSN no saben qué hacer.

Entonces, aquí está la cuenta oficial de Sucker Punch que lo explica. No necesitarás una cuenta de PSN para jugar al juego para un jugador. Fantasma de Tsushima en la computadora. Sin embargo, te resultará útil si quieres jugar en modo multijugador online. Mitos.

Como leemos en el tweet:

“Para que lo sepas, se requiere una cuenta de PSN para el modo multijugador en línea en Legends y para usar la superposición de PlayStation. no es necesario Para jugar un juego de un solo jugador.»

Entonces, en definitiva, quieres disfrutar del campo. Fantasma de TsushimaNo tendrás que cambiarte primero a una cuenta de PlayStation Network: simplemente puedes comprar el juego, descargarlo y jugar sin más problemas.

Para más información sobre Fantasma de Tsushimaque también puedes encontrar en Descuento en Juegos instantáneosRecomendamos la revisión completa del vídeo.