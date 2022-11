CI: De Filipinas a Venezuela, Muchas Crisis Olvidadas. En Roma 120 representantes de 64 organizaciones nacionales

Rueda de prensa en la Conferencia Internacional de Caritas en Roma – Foto: SIR

Desde Filipinas hasta Venezuela, pasando por Yibuti, Somalia, Armenia y Siria. Estas son solo algunas de las muchas crisis olvidadas en el mundo, por el cambio climático, la sequía, el hambre y los conflictos, que fueron el foco de atención hoy durante una conferencia de prensa en el marco de la Conferencia Internacional de Caritas que finaliza hoy en Roma. Al evento de dos días asistieron 120 representantes de 64 organizaciones nacionales y 7 secretarías regionales de todo el mundo. En total, hay 162 organizaciones afiliadas a Caritas Internacional, que operan en 200 países y territorios. Este es el primer gran evento internacional que existe después de la interrupción por la pandemia, que gira en torno al tema principal: «Juntos, servimos con amor – fortaleciendo nuestra cooperación fraterna». «Son zonas que están pasando por crisis importantes – explicó Moira Munaseli, de Cáritas Internacional. Aquí queremos analizar el presente para mirar hacia el futuro hasta el 2030. Son todas crisis multidimensionales. Hay personas que viven en la pobreza extrema y tienen grandes necesidades Necesitamos trabajar juntos para responder a las necesidades de las comunidades locales.

En Filipinas, por ejemplo, el país tiene el mayor riesgo de desastre ambiental este año, al menos 10 millones de personas se han visto afectadas por los recientes tifones y casi 800.000 familias no pueden reconstruir sus hogares destruidos. Por lo tanto, Caritas Filipinas está tomando medidas para establecer refugios temporales y distribuir alimentos, medicinas y artículos no alimentarios. En Somalia, como en Kenia y Etiopía, el problema es el contrario, es decir, la sequía provoca hambre, sumado a 31 años de inestabilidad política e inseguridad debido a la presencia de jóvenes extremistas islámicos e ISIS. «De una población de 15 millones – alrededor de 7 millones de personas – dijo monseñor Giorgio Bertin, jefe de Caritas Djibouti, que también está trabajando en Somalia – apenas pueden permitirse una comida al día. Hay 3,5 millones de desplazados internos y más de 800.000 refugiados en Kenia, Etiopía, Djibouti y Yemen. Algunas áreas rurales son incontrolables y no se puede llegar a ellas a través de los esfuerzos de socorro. Tengo la impresión de que el pueblo somalí está siendo rehén de otros objetivos ideológicos y políticos».

En Armenia, la comunidad cristiana se ha sentido “perseguida durante siglos a causa de su religión”, dijo monseñor Rafael Minasyan, responsable de Caritas Armenia, refiriéndose también al conflicto en la región de Nagorno-Karabaj, que se disputa con los azeríes, “pero nosotros no tenía ni eco ni ayuda si no de una red Caritas». Los dirigentes de Caritas Siria recordaron el bloqueo total que está provocando la hambruna en un país ya vivido por 11 años de guerra, con el 80% de las familias bajo el umbral de la pobreza. Otras emergencias incluyen aumentos de precios, escasez de petróleo y alimentos, éxodo de jóvenes, 1,2 millones de niños sin escolarizar y 6 millones de desplazados internos que necesitan asistencia. Venezuela también ha estado lidiando con una crisis política y económica desde hace algún tiempo, con una hiperinflación baja al 125% pero con una clase media pobre, 10 millones de personas necesitadas de ayuda humanitaria, 6 millones de inmigrantes venezolanos (entre jóvenes y profesionales) y 700.000 personas . que planean huir del país el próximo año.