Circular emitida por el Ministerio de Salud

Ya no Hisopos Para personas que no presentan síntomas de entrada hospital En el Primeros auxilios y cuándo necesita ser hospitalizado. . A menos que luego tengas que trasladarte a una sala donde hay pacientes frágiles. O cuando ocurren condiciones durante la evaluación que indican que se deben realizar pruebas.

Estas son las disposiciones para su implementación. Hisopos por Ministerio de Salud Que pretende unificar comportamientos en estructuras diferentes y discordantes en la actualidad.

Especialmente para pacientes sintomáticos. (O que afirmen haber estado en contacto estrecho con personas positivas en los últimos cinco días). Pruebas, incluidos otros virus. (Influenza A y B, virus respiratorio sincitial, adenovirus, bocavirus, coronavirus humano no SARS-CoV-2, metavirus, virus parainfluenza, rinovirus, enterovirus).

Las pruebas también son adecuadas para pacientes, Aunque no hay síntomas, “Que tienen que ser hospitalizados o trasladados (ya sea planificados o de emergencia) en un entorno sanitario de alto riesgo” (como RSA o salas con pacientes inmunocomprometidos y frágiles).

Fuerte recomendación para realizar pruebas. Enfermedad del coronavirus Para quienes ingresan a hogares de ancianos (RSA).

NoLa ejecución de pruebas se conoce finalmente como IA. Sin síntomas aparentes Que se presentan para el triaje en el departamento de emergencias.