Igual al debut de Nunziata, disfruta de la transmisión en vivo

Empezar con igualdad Jürmala Nuevo bienioItalia U21que en el primer partido bajo la dirección de Nuevo entrenador Carmine Nunziata (Ascendió de la selección U20) y debutó en El primer grupo de clasificación para la Eurocopa 2025 (previsto para Eslovaquia) Equivalente 0-0 contra Letonia. Recuperado directo Del partido…

18.36

Baldanzi hacia la recuperación: «Estará allí con Türkiye»

Hoy, por lesión, se perdió el partido que empató en Letonia con Italia Sub-21. Baldanzi estará disponible en su lugar Por Nunziata en el partido del próximo martes (12 de septiembre) Contra Turquía. Así lo confirmó el propio entrenador tras el partido en Jurmala, donde lo contó mediapunta del Empoli: «Se ha recuperado y definitivamente jugará».

18.23

1 punto para Italia: clasificación al Grupo A

Con el empate en Letonia en su debut El primer grupo de clasificación para la Eurocopa 2025 Italia se mueve allí clasificación Por punto mientras yo Letonia (ya victorioso sobre San Marino) subió a la cima con 4 puntos, con +1 Noruega (Enciende victorioso San Marino en el único partido disputado). Finalmente, están a 0 puntos con San Marino Irlanda y Turquía Quiénes compiten hoy (8 de septiembre).

18.11

Italia, el análisis del capitán Perola

Después del partido Italia Sub-21 empató 0-0 en Letonia Habló el capitán de la selección italiana, Perola: «La banda es una gran emoción y un reconocimiento importante – dijo al Defensor de Salernitana –. Hoy no obtuvimos el resultado que queríamos, desperdiciamos mucho. s«Si no puedes abrir el marcador pronto, estos partidos se complicarán y corres el riesgo de no poder volver a hacerlo, como desgraciadamente ha ocurrido hoy».

17.57

Nunziata, molesto: «Deberíamos haber hecho más»

al final del juego Carmine Nunziata no está satisfecha: «Hemos pagado el precio por la condición física, que no es la ideal a estas alturas de la temporada. El técnico azzurri dijo:. Fuimos lentos y poco precisos, tuvimos oportunidades de gol no aprovechadas, pero solo vislumbramos el juego que podíamos jugar en destellos. Tuvimos muchos pases malos, deberíamos haber hecho más».

17:51

96′ – Silbato final: Letonia – Italia, final 0-0

El pitido final: El partido entre Letonia e Italia acabó 0-0 en JurmalaEl primero para los italianos en el primer grupo Clasificación para la Eurocopa 2025.

17.50

95′- Se esperaba Casady, Italia no se abrió paso

Italia cierra AscenderCentro desde la izquierda de Ruggeri a favor de Casady que entra Esperando lo mas hermoso.

17.47

92′- Italia estuvo a punto de marcar, pero Pex tapó el disparo de N’Dour

Gran oportunidad para Italia: el BOV premia la inclusión de Zanotti, descargado por él Ndour disparó raso, pero Becks lo detuvo maravillosamente.Que salvó a Letonia con un puntapié.

17.45

90′ – Se conceden cinco minutos de descuento

Soy 5 minutos de tiempo extra permitido Por árbitro y resultado entre Letonia e Italia Siempre estancado en 0-0.

17.37

82′ – Italia pierde con gol de Cassady

excelente Una oportunidad que Italia no aprovechóCentro suave de Ruggeri desde la izquierda Cassady, solo frente al portero, remata alto De la cabeza.

17.32

77′ – Tarjeta amarilla en Letonia: Amonestación para Milnes

Segunda tarjeta amarilla en Letonia: amarillo en milnes Después de una entrada de Koslis en el minuto 59

17.31

76′ – Casadei y Colombo están en apuros: Italia pierde la oportunidad

Italia peligrosa: No. Giramos por la izquierda. Y cruzar al área donde Kasady y Columbo se molestan mutuamenteCon la oportunidad perdida para los italianos.

17.28

73′ – Italia insiste, pero Ndour dispara alto

Continúa atacando a Italia en busca de la ventaja: Bombardea el área con el Bove y vuelca hacia Endour.El que dispara primero con la izquierda, pero remata alto.

17.27

72′ – Una oportunidad para Italia con Esposito

Italia sigue siendo peligrosa: un centro desde un córner y un despegue aéreo Esposito, que falló el gol con la cabeza.

17.25

70′ – Italia es peligrosa contra Colombo

Una oportunidad para Italia: centro desde la izquierda de Ruggeri al segundo palo Colombo se anticipa a Bove, pero cabecea el balón hacia afuera De la red.

17.21

66′ – El pie derecho de Esposito está débil: atrapada fácil para Becks

Conclusión de Larga Distancia a Italia: Esposito lo intenta con la derecha, pero la conclusión es demasiado débil. El portero letón Pex lo salva fácilmente.

17:15

60′ – Italia es reemplazada por Ndour

Otra sustitución en Italia: Nunziata envía al campo al jugador del Paris Saint-Germain N’Dour En lugar de Meriti, jugador de la Juventus.

17.10

55′- Letonia está cerca de marcar: Vabni comparte

Letonia está cerca de marcar: tiro libre desde la frontal ejecutado por Vapne E Bola cortando esta publicación. Desde la puerta azul.

17.08

53′ – Doble cambio para Italia, Bonziata cambia el ataque

Doble Cambio de ataque para la selección italiana dirigida por Nunziata: Dentro de Esposito para Nasti y Colombo para Oristanio

17.07

52′ – El cabezazo de Nasti es impreciso: Italia no penetra

Ocasión de Italia: centro de Zanotti y cabezazo de Nasti, pero el balón acabó desviado de la portería.

17:02

47′ – Segunda tarjeta amarilla para los Azzurri: Amarilla para Oristanio

Segunda tarjeta amarilla en Italia: Tras la tarjeta amarilla de Bove en la primera parte, llegó la tarjeta amarilla de OrestanoFue castigado con una tarjeta por cometer un error.

17:01

46′-Letonia-Italia: Inicio del segundo tiempo

Ha comenzado la segunda parte del partido entre Letonia e Italia: sin cambios y el marcador es 0-0.

16:53

Italia va lenta, es necesario un cambio de ritmo en la segunda parte

Control territorial y posesión del balón para Italia, que no fue así en la primera parte Sin embargo, no logró aumentar el ritmo y encontrar espacios. Contra Letonia se cerró en defensa y luego intentó atacar al comienzo de la segunda parte. Los intentos de largo alcance de Kasady y Buff fueron en vano, y las únicas posibilidades reales fueron aquellas Que es lo que le pasó a Orestano (que falló en el minuto 27). Patear al portero saliente) e Nasty (la cabeza está muy central A los 36′).

16:45

45′ Letonia – Italia, 0-0 al final del primer tiempo

No hay recuperación en Jurmala, donde Finaliza la primera parte del partido Letonia-ItaliaLos dos equipos entraron en la primera parte con un marcador de 0-0.

16:42

42′ – Italia es peligrosa desde lejos con Bove

Con Letonia atrincherada en la defensa de Italia Lo intenta a distancia con un POVque lanza un centro desviado de la portería.

16:38

38′ – Tarjeta amarilla para el jugador POV

tarjeta de logotipo Amarillo para pulir: Era centrocampista de la Roma Reservado por entrada tardía e incorrecta En el mediocampo.

16:36

36′ – Italia lo intenta gracias a Nasti

Otra oportunidad para Italia: un centro desde la derecha Cabezazo de Nasty, fue muy central La conclusión a la que llegó el delantero del Bari alarmó al portero letón Pecs.

16:32

32′ – Oportunidad para Italia con Meretti

Italia sigue a la ofensiva: Oristano desciende por la izquierda y cruza al área, donde Meriti sólo atina a rematar de cabeza Que marcha tan lejos de la puerta de Letonia.

16:27

27′ – Italia está cerca de marcar, pero Oristanio falla

Italia está a un paso del liderato: Fantástico el gol de Meriti para Oristanio Quien patea al portero saliente.

16:25

25′ – Bove vuelve a disparar alto desde la frontal

Italia Insiste pero no penetra.: Invadir el área letona con el balón y luego llegar al borde, donde Bove busca un disparo con la zurda Pero dispara alto por encima del travesaño.

16:19

19′- Bove toca el centro con el pie derecho

Italia sigue siendo peligrosa Esta vez con POV: un derechazo desde el aro Para el centrocampista de la Roma que, sin embargo, sólo patrocina el cruce.

16.13

13′-Italia es peligrosa con Cassady

Ocasión de Italia: córner aprovechado por Meretti y chocado en el área letona, donde El balón llega a Casady, que intenta sorprender con su rodilla derecha al portero local Pero termina alto.

16:10

10′ – Córner para los letones que atacan a Displanche

Tiro de esquina letón: centro dentro del área penal La caída sale, se lleva el viento y se carga. por el oponente, ganando así un tiro libre.

16:05

5′- Italia avanza y Letonia espera

Etapas de estudio en esta licitación que comienzan con Italia intenta disputar el partido y Letonia como anfitriona espera Luego intenta presionar reiniciar.

16:00

1′-Letonia-Italia, el partido ha comenzado

Comenzó en Jurmala La. Partido Letonia vs Italia U21un desafío válido para el primer grupo de clasificado para el próximo Campeonato de Europa De la categoría. Perola, defensa salernitana, es la capitana del equipo Los Bleus quedan huérfanos del mediapunta Baldanzi.

15.57

Los equipos participantes salen al campo para escuchar el himno nacional

Letonia e Italia U21 En el campo de Jurmala, se alinearon mientras sonaba el himno nacional. Antes del inicio del partido El primer grupo de clasificación para la Eurocopa 2025.

15.50

La primera aparición del nuevo técnico italiano Nunziata

En Letonia hará su primera aparición en el banquillo de los azzurri Carmine Nunziata, ascendido de la selección de Italia U20 Lo que llevó a la victoria en el último Campeonato de las Ocho Naciones yPlata en la categoría Campeonato del Mundo en Argentina.

15.28

Los azzurrini debutan y los letones ya están en el tercer puesto

Primera carrera en El primer grupo de clasificación para la Eurocopa 2025 La selección italiana sub-21 debutó hoy en Letonia Ya en 3 puntos Después de vencer 2-0 a San Marino.

15.14

Letonia-Italia, alineación oficial

Letonia (4-2-3-1): foto. Novikov, Kudelkins, Slade, Maslov; Vientos, Melnik; Koslis, Fabney, Rascefskis; Lizunov. Connecticut: Alejandro Basov

disponible: Vikovs, Ringouleks, Pozyrievskis, Patijkoks, Ostapenko, Melnis, Melkis, Zalejko, Anmanis.

Italia (4-3-1-2): Caen Zanotti, Gilardi, Perola, Ruggeri; Bove, Prati, Cassady; Meridad. Oristanio, desagradable. Connecticut: Carmine Nunziata

disponible: Zaki, Panada, Colombo, Kayode, Guarino, Coppola, N’Dour, Esposito, Fazzini.

Estadio Sloukas, Jurmala (Letonia)