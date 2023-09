Cancelado el concierto de Francesca Michelin en Moncalieri

El concierto marcó el regreso de la artista a los escenarios después de que ella misma anunciara a través de las redes sociales el 4 de agosto que debía suspender su gira de verano para someterse a una cirugía. También se han cancelado citas en Milán, Cuneo y Verona.

“Quería contarles de manera transparente lo que pasó el año pasado. Desafortunadamente, los médicos me dijeron que después de mi cirugía hace un mes, no podría volver a los escenarios como pensaba. Así que me veo obligado a cancelar todas las próximas fechas de la gira. Lo siento mucho, gracias por su comprensión”, escribió Micheline en Instagram. La artista explicó en un largo post en las redes sociales que el problema de salud que padece desde hace un año obligó a pasar por el quirófano, y aunque quería Para volver a las presentaciones en vivo, los médicos le aconsejaron que pasara otro período alejada de las presentaciones en vivo.

En los últimos 10 días, según “protocolo”, poco a poco he regresado a la industria musical. Mientras intentaba realizar mi entrenamiento vocal habitual, sentí un fuerte dolor abdominal, que se intensificó y se volvió insoportable. Pensé que volverían, que todo era normal, pero cada día iba peor.

Vayamos a hoy, viernes: Los médicos me dijeron, después de varias visitas, que debería quedarme más tiempo del que me habían sugerido inicialmente. No os podéis imaginar la tristeza y frustración que me causó esta noticia. Según ellos, este no es el momento de volver a los escenarios y necesito tomarme unas semanas más para volver a hacer mi trabajo, lo que me permitirá conectar con ustedes y sentirme (realmente) bien. Así que estoy aquí para pedirles disculpas de todo corazón, porque también me veo obligado a cancelar las últimas fechas de la gira de verano y los próximos compromisos. Quería ser muy transparente sobre lo que me pasó y espero que entiendan lo triste que estoy por no poder volver a los escenarios. Y espero, sobre todo, que sigas a mi lado, porque quizás hoy más que nunca lo necesito. Les prometo que pronto volveremos a cantar y vivir “sin grados de separación”. «Como siempre en los últimos diez años.»

