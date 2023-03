Square Enix no quiere decir qué motor usaste, solo dice qué motor no es – Multiplayer.it

fantasía final 16 Llegará en unos meses y ahora ya tenemos bastante información personalizada. Entre los últimos detalles que han surgido sobre el juego también está el hecho de que Square Enix no quiere revelarlo. Con cualquier motor se desarrollósorprendentemente.

La información proviene de una entrevista con Skill Up, durante la cual se le preguntó al equipo de desarrollo qué motor gráfico se usó para desarrollar el juego, pero Square Enix solo quiso decir cuáles no. Skill Up explica específicamente: «Pregunté si el juego se ejecutaba en Luminous Engine y Square respondió ‘No’. Pregunté si era Unreal Engine y dijeron ‘No’. Pregunté qué era y son ella se niega a decir«.

Entonces, oficialmente, no tenemos ninguna información sobre el motor gráfico utilizado con Final Fantasy 16, pero muchos en Internet especulan que es Igual que Final Fantasy 14. Dado que el productor es Yoshida (también productor de MMORPG), esta es una posibilidad razonable.

recordamos que motor luminoso Se ha utilizado en Final Fantasy 15 y, más recientemente, Forspoken. impulso irreal En cambio, es un motor gráfico de Epic Games y es utilizado por muchos equipos de desarrollo en todo el mundo y también por Square Enix para Final Fantasy 7 Remake y Crisis Core: Final Fantasy 7 Reunion.

Final Fantasy 16 se lanzará en PS5 el 22 de junio de 2023. La versión para PC está casi confirmada, pero no llegará pronto después de que finalice el período de exclusividad de la versión de PS5.