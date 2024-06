“El equipo está preparado para nuevas adquisiciones”

Tim Enterprise es «una empresa de alto potencial en la que también puede desempeñar un papel, tal vez mediante adquisiciones». Así lo afirmó con motivo de la Telco for Italy, Pietro Labriola, CEO de Tim, refiriéndose a que el negocio empresarial de Tim, que incluye la nube, la ciberseguridad y el IoT, es rentable. Enterprise es el nuevo equipo tras la venta de Netco.

Línea

Todas las miradas también están puestas en el cierre de la transacción de Tim con la venta del fondo Kkr NetCo, prevista para el 1 de julio. La transferencia fue aprobada el pasado mes de mayo por la Unión Europea y mueve alrededor de 18.800 millones, 9 netos. Para la empresa de telecomunicaciones italiana, este es el comienzo de una nueva era. La operación, afirmó Labriola, «cambiará el escenario de las telecomunicaciones en Italia y Europa». El director general afirmó que se abre para todos nosotros un nuevo capítulo de desarrollo industrial que nos orienta hacia el futuro. Sobre todo, deje claro que Tim está preparado para nuevas adquisiciones. NetCo, que incluye las actividades de redes fijas y troncales de Telecom Italia y FibreCop, una empresa conjunta entre TIM y KKR, se convertirá en una empresa independiente con el objetivo de acelerar el desarrollo de la red de fibra óptica de Italia. .

Por tanto, a partir del 1 de julio, habrá dos realidades industriales nuevas y distintas. «Es un poco como cuando dos hermanos que crecieron juntos se convierten en adultos independientes», añadió el director general. “Hoy estamos listos para enfrentar nuestros diversos desafíos, y cada uno apuntará a alcanzar su propia meta, sus propias metas, con sus propias características. Sin embargo, seguiremos siendo una parte importante del país”. Pero el nuevo equipo no renunciará a su papel de actor importante en el mercado y seguirá ofreciendo y desarrollando servicios de redes fijas y móviles y soluciones tecnológicas innovadoras para personas y empresas. y las administraciones públicas “Con una estructura financiera más sólida – prosiguió Labriola – la empresa podrá ser protagonista en nuevos escenarios tecnológicos y empresariales”.

Escena

¿Qué escenarios? Para Labriola, por ejemplo, el negocio de Tim Enterprise (que abarca la nube, la ciberseguridad y el Internet de las cosas) es un presagio de crecimiento. Tanto es así que el director general no descarta la posibilidad de que Tim dé un paso al frente para desempeñar un papel importante en el futuro, “quizás a través de adquisiciones”, en este sector. En su intervención en “Telco per l’Italia”, Tim también habló de las dificultades que tuvo que afrontar el grupo en este período que llevó a la venta de NetCo. “Desde hace tres años – afirmó Labriola – venimos diciendo que hay que quitar la carga de la deuda. Teníamos aproximadamente 21 mil millones de euros de deuda y pagamos 1,2 mil millones de euros en intereses anualmente a una tasa del 3,7%. En estas circunstancias no podíamos dar una perspectiva industrial y estratégica a nuestra empresa sin dividirnos”.

Team Group finalizó el primer trimestre de 2024 con unos ingresos de 3.900 millones (+1,2%) y un EBITDA de 1.500 millones (+1,6%), un aumento por sexto trimestre consecutivo.