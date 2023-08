Chiara Ferragni, ¿estás lista para cambiar de look? Así lo quieren sus seguidores

Puede que una conocida influencer parezca a punto de cambiar de look, pero primero quiere escuchar qué piensan sus fans.

El verano ya se acabó, como todos nosotros. Claire Feragny Preparándose para la temporada de otoño. Además del armario, La mujer de treinta y seis años también tuvo que cambiar su apariencia. ¿Y qué mejor ocasión que el cambio de estación? A lo largo de los años, la bella musa ha sufrido varias transformaciones, tanto estéticas como estilísticas.

Pero esta vez esta última dijo que quería lucirse el pelo. Desde hace un tiempo, Chiara usa su ropa de gimnasia. Característica bob rubioTanto liso como ondulado. Pero ahora, yo mira cayendoDecide buscar consejo en sus seguidores, quienes siguen cada uno de sus movimientos.

Propuestas sociales: una nueva mirada para Chiara Ferragni

Se acerca el final del verano y, a pesar del temor de Feragni a los compromisos profesionales, ha seguido manteniendo informados a sus fans en los últimos meses, sobre todo en la plataforma de redes sociales que finalmente lanzó su carrera, Instagram. Aquí, donde importa Más de 29 millones de seguidoresA menudo publica algunos de los momentos inolvidables que pasa con su esposo Fedez y sus dos hijos, León y Vitória.

Hasta entonces la familia había estado en España, concretamente en Formentera e Ibiza. El empresario de Cremona aparentemente documentó la festividad, inmortalizando momentos de alegría y ligereza. Tampoco faltaron sus impresionantes looks, Se publican periódicamente en el perfil. Ahora sus seguidores suelen conocer su estilo. cautivadora y sensualaunque esta vez Ferragni decidió centrarse en el cabello.

correcto. ya ha sucedido Publicó un vídeo pidiendo la opinión de los fans.. No todos los días una influencer de moda pide consejo sobre su apariencia, pero eso es exactamente lo que sucedió. Estas son sus palabras: «Tres semanas después De cabello revuelto, vuelvo a ser liso. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo mantengo mi cabello este otoño?. Las respuestas de los usuarios no se hicieron esperar. Alguien escribió: «En mi opinión, no tienes que tocarlos… Te ves genial y creo que este largo es perfecto, en el mejor de los casos. Acortarlos un poco cuando crezcan.

Por otro lado, otros han propuesto cambios sustanciales, sugiriendo incluso un cambio de color: «Deberías probarlo Volver al color natural cobre…». Mientras otro usuario agregaba: «bonito flequillo Haría que tus hermosos ojos resaltaran aún más.». Llegados a este punto solo queda esperar y ver cómo se presenta Chiara ante sus seguidores.