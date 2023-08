Gears 6, el desarrollo está en una etapa avanzada, según imprudencia también quiere ser un mundo abierto

¿Las próximas 6 marchas?

Gears 6 podría estar en proceso

Pensándolo por un momento, no está descartado que Gears 6 se encuentre en la etapa final de desarrollo. Gears 5 se lanzó el 10 de septiembre de 2019 y desde entonces, con la excepción del lanzamiento de Xbox Series X/S el 10 de noviembre de 2020, The Coalition, el estudio de desarrollo que maneja la serie, no ha anunciado ni publicado nada. Ha habido rumores sobre un pequeño proyecto, que parece haber sido archivado, y se sabe que el departamento de tecnología está trabajando estrechamente con Epic Games enMotor irreal 5Sin embargo, todavía no ha habido ninguna mención oficial de los nuevos juegos.

Han pasado cuatro años desde que se lanzó Gears 5, y considerando que los ciclos de desarrollo Triple A modernos promedian entre 4 y 6 años, no está descartado que Gears 6 llegue cerca de finales de 2024, o mejor, en 2025. Obviamente, esto Es sólo una especulación, así que considérelo así.