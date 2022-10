Los estudios ‘múltiples’ de PlayStation usan Engine X, Horizon Engine y Death Stranding – Nerd4.life

Hermen Hulst, presidente de PlayStation Studios, reveló recientemente varias noticias sobre Sony Interactive Entertainment y también señaló que Los estudios de desarrollo «múltiples» utilizan el motor DecimaEste es el motor gráfico de las series Horizon y Death Stranding.

Más concretamente, la versión original de décimo motor Se usó para desarrollar Killzone Shadow Fall para PS4 y luego también se usó en Horizon Zero Dawn, incluso en Dawn y Death Stranding. Esta tecnología se actualizó posteriormente para Horizon Forbidden West, que se lanzó en 2022 y celebró la calidad artística de los gráficos.

Ahora, parece que hay muchos estudios de desarrollo usándolo. Según la traducción deEntrevista con Famitsu«Por supuesto, también hay participación tecnológica. Por ejemplo, hay muchos estudios que usan el motor Decima de Guerrilla Games. También apreciamos mejorar nuestra tecnología y compartir esta idea con todos los estudios», dijo Hermen Holst.



Aloy de Horizon Forbidden West vs Tremorzanna

Además de los rumoreados proyectos de Horizon como Call of the Mountain y posiblemente el nuevo Death Stranding, no está claro cuáles son estos proyectos en desarrollo y cuál es la diferencia. «Múltiple» es un término genérico y puede referirse simplemente a Guerrilla, Firesprite (autor de Call of the Mountain) y Kojima Productions. ¿Son tres suficientes para usar la palabra «múltiple»? Esto depende de la interpretación de Holst.

Por ahora, eso es lo que sabemos. Holst también habló sobre los juegos de servicio en vivo y el hecho de que PS4 aún puede ser compatible.