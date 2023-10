Catania-Mesina. La visita fuera del alcance de los fanáticos y no hay transmisión en vivo de Sky-NowTv

«El partido fuera de casa de la Copa de Italia, previsto en Catania el miércoles 4 de octubre de 2023, está prohibido para los aficionados visitantes. La decisión fue tomada por el Observatorio Nacional de Eventos Deportivos y se hizo oficial esta tarde», afirmó el ACR Messina a la luz de el próximo partido oficial por el biancocodeate.

Un duro golpe para la afición belluritana, que por tanto no podrá marcharse con el equipo, pero sobre todo, aún no es oficial, pero así debería ser. Ni siquiera podrán verlo desde casa.. Sky-NowTv, que adquirió los derechos de la Lega Pro (incluida la Coppa Italia), cuando el anuncio del paquete se refiere a partidos de copa a partir de los octavos de final. Si no se transfieren los derechos, el partido de Massimino de mañana por la noche entre Catania y Messina quedará fuera de la lista.

Sky-NowTv, relación claroscuro con Messina

Ciertamente, no son buenas noticias para los aficionados del Messina, que tendrán que buscar formas alternativas de conocer la suerte de su equipo fuera de casa, y aunque en este caso no se trata de un error, como ya sabíamos de los métodos de cobertura televisiva, parece que la emisora Sky y la plataforma NowTv son injustos con Messina, también por la prohibición de viajar que llegó más tarde. Las imágenes sólo serán visibles al final del partido en los resúmenes, pero hasta ahora Messina siempre ha sido objeto de ‘abuso’.

La verdad es que muchos aficionados del Messina no olvidan cómo el camarógrafo (o una elección de director de vanguardia) falló el tiro libre que cobró Florence en Cerignola. Luego, en los momentos más destacados de Francavilla, varias ocasiones de gol de Messina no fueron incluidas en el montaje final, y finalmente, hace apenas unos días, la parada de Fumagalli a quemarropa tras un cabezazo de Marconi desapareció de los destacados ante Avellino, reflejo de la pura instinto que hicimos. . Le gustaría volver a verlo.