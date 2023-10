Revisión del Roborock Q8 Max+

Roborock Q8 Max+ Es el robot aspirador de gama media que se puede recomendar con seguridad a todo aquel que quiera un dispositivo de este tipo con el deseo de tener un dispositivo fiable, fácil de usar y sin demasiadas complicaciones. El tope de gama claramente juega a un juego diferente, pero eso no quita que el Q8 Max+ te haga arrepentirte de algunas funciones y de hecho: su sencillez es precisamente su mayor punto fuerte, junto con Potencia de succión 5500 Pa Y a una característica cada vez más rara: el doble cepillo contrarrotativo, que realmente marca la diferencia, especialmente para quienes tienen animales.

tal como está hecho

COM Se han establecido las bases para la descarga automática.

Instalación y aplicación

El paquete también incluye una pequeña llave Allen que permite instalar los seis tornillos necesarios para configurar la base de vaciado automático. Un proceso que realmente lleva unos segundos y luego podrás proceder a emparejar el robot con la red Wi-Fi de tu hogar. Como siempre, nos gustaría señalar que no es necesaria una conexión Wi-Fi. Los sensores siempre están activos . Sin embargo, sin el emparejamiento, es imposible gestionar todas las funciones avanzadas de mapeo, pero también programar la limpieza, ya que la única forma de interactuar con el robot es utilizar los tres botones de la parte superior.

La aplicación está disponible tanto para iOS como para Android, Permite rotar el mapa en 360 grados y también proporciona una visualización 3D del mismo. . Podremos entrar en zonas que el robot no debe limpiar, lavar o evitar por completo, además de poder especificar la secuencia de limpieza que debe realizar. A través de los ajustes es posible entonces monitorizar los consumibles o determinar si el robot debe pasar una, dos o tres veces por una determinada zona, además de poder personalizar la potencia de succión a las cuatro disponibles o activar el modo Max+ para capturar. aprovechando al máximo 5500 Pascales de energía. al final, También puede configurar el intervalo de descarga automática. Esto es para reducir el consumo de energía de la estación.

¿Cómo se hace la succión y cómo se lava?

Es comprensible que el Roborock Q8 Max+ no se evalúe como un limpiador de pisos, sino más bien como un limpiador de pisos. Aspirador robótico tradicional Con paño de lavado extraíble. Su papel principal es en realidad la ambición, lo que hace bien y en lo que no hemos detectado ningún problema, al contrario. En algunos casos, es superior a alternativas mucho más caras. El crédito se duplica Cepillo de limpieza dúo. De hecho, un solo cepillo no siempre es eficaz, especialmente con suciedad rebelde o residuos grandes (grava, granos de arroz). El cepillo doble actúa como si dos dedos recogieran el objeto que luego es aspirado por el canal de succión, evitando que el cabello se enrede. Además, las cerdas de silicona son más rígidas y gruesas que otras alternativas, lo que permite que el robot haga un mejor trabajo.

Lavar la ropa no es su punto fuertePero el Q8 Max no fue creado para este propósito. Un paño es suficiente para quitar algunas manchas de suciedad en algunas situaciones, pero no puede limpiar completamente y, sobre todo, es ineficaz en superficies grandes, porque tiende a ensuciarse.