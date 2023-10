En la nota de actualización del Informe de Economía y Finanzas (NADF) de 2023: «La atención médica sigue siendo la ‘Cenicienta’ de la agenda política por varias razones. En primer lugar, la relación gasto en salud/PIB del 6,7% en 2022 cae al 6,6% en 2023». Seguirá disminuyendo en los años siguientes, hasta alcanzar el 6,1% en 2026, valor inferior al valor prepandemia de 2019 (6,4%). el lo nota El análisis de Gympie destaca cómo la salud pública avanza «en el futuro».

“Las cifras de Nadiv para 2023 – advierte Nino Cartabellota, presidente de la Fundación Gympie – demuestran que, en línea con los gobiernos de los últimos 15 años, La salud pública no es una prioridad política en absoluto, ni siquiera para el actual poder ejecutivo. Si Nadef 2023 expresa con palabras la intención de destinar recursos para relanzar a los trabajadores de la salud en los próximos tres años – continúa Cartapilota – Las cifras no indican en absoluto el dinero necesario, sino al contrario, documentan señales de que la financiación de la salud pública se está agotando. Es incluso más claro que el pronóstico para 2023, cuyas estimaciones proyectadas de gasto en salud se han revisado a la baja. Hoy en día, la grave crisis de sostenibilidad que afronta el Servicio Nacional de Salud ya no garantiza a la población un acceso igualitario a los servicios sanitarios, con graves consecuencias para la salud de las personas y para el aumento del gasto privado.

«Dado este escenario, las estimaciones de Nadiv para 2023 llevan la salud pública al límite, confirmando que relanzar el Servicio Nacional de Salud no representa una prioridad política en la asignación de recursos, aunque sea limitada. En 2011, deslizándose lenta pero seguramente hacia abajo, el número de una gran Varios países miembros de la Unión Europea tienen misiones, desde un sistema nacional de salud basado en la protección de un derecho constitucional, hasta 21 sistemas regionales de salud basados ​​en las reglas del libre mercado, e ignorando, en comparación con otros países, el estado de salud y el bienestar de sus habitantes. “Afecta el crecimiento del PIB: porque los pacientes no producen ni consumen, y muchas veces incluso limitan la actividad laboral de sus familiares”.

Análisis Gympie del Nadf 2023

Para la previsión de 2023, “en comparación con 2022, el gasto sanitario aumenta un 2,8%, en términos absolutos, 3.631 millones de euros, pero cae del 6,7% al 6,6% como porcentaje del PIB”, véase el informe.

Previsión 2024-2026. «Dado un crecimiento medio anual del PIB nominal del 3,5%, el NADF estima para 2023 un crecimiento medio del gasto sanitario del 1,1%. La relación entre el gasto sanitario y el PIB disminuye del 6,6% en 2023 al 6,2% en 2024 y 2025 – destaca Gympie análisis, y luego nuevamente al 6,1% en 2026. En comparación con 2023, el gasto sanitario en términos absolutos en 2024 cae a 132.946 millones (-1,3%), y luego vuelve a subir en 2025, a 136.701 millones de euros (+2,8%), para 138.972 millones (+1,7%) en 2026”.

“Está bastante claro – comenta Cartabellota – que el pequeño aumento del gasto sanitario de 4.238 millones de euros (+1,1%) en el trienio 2024-2026 no será suficiente ni siquiera para cubrir el aumento de los precios, debido tanto a la erosión debido a la inflación y porque el récord “Los precios del sector de la salud son más altos que el índice general de precios al consumidor”. En otras palabras, «las estimaciones del NADF para 2023 sobre el gasto en atención médica para el período 2024-2026 no indican en absoluto inversiones en trabajadores de la salud, sino que dan testimonio de signos claros de estancamiento de la financiación. En particular, 2024, lejos de ser el año de Después del relanzamiento, representa un preocupante -1,3%”, concluye Cartabellota.