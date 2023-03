Cargar la batería del smartphone de esta forma empeora la situación: esta es la forma correcta de no estropearlo

Tenga cuidado al recargar la batería de su teléfono inteligente, si lo hacemos, corremos el riesgo de estropearlo antes de lo esperado.

en la actualidad estoy Teléfono móvil se volvieron reales extendernos. Casi siempre estamos a mano y ¡ay de nosotros si lo olvidamos en alguna parte! Inmediatamente nos sentiremos como si estuviéramos fuera de este mundo.

En este momento, definirlos como simples teléfonos celulares es casi un eufemismo, dado que Los smartphones actuales lo hacen todo. De hecho, puede usarlos para realizar compras en línea, consultar el saldo de su tarjeta de crédito, tomar fotos, enviar correos electrónicos, publicar publicaciones en varias redes sociales y mucho más. En definitiva, ahora es como si fueran miniordenadores portátiles de los que difícilmente podríamos desprendernos. Evidentemente, estar todo el día trasteando con el móvil entre una aplicación y otra implica un agotamiento rápido de la batería, por lo que llegaremos a media mañana cuando realmente tendremos que recargarlo.

El error que cometemos cuando cargamos la batería de nuestro smartphone: corremos el riesgo de romperla

Cargar nuestro smartphone no es un proceso nada complicado, al contrario, es uno de los trámites más sencillos que se pueden realizar. Simplemente use el cable incluido, insértelo en el adaptador y luego directamente en la corriente. sin embargo, Existe la idea errónea de que el riesgo de hacerlo durar es mucho menor no solo ahí bateríapero también el propio teléfono inteligente.

Desde que compramos nuestro primer celular, siempre nos han dicho que Antes de volver a cargarlo tendremos que asegurarnos de que el estado de la batería ha llegado al 0%. Prácticamente en nuestras manos, nuestro teléfono tiene que estar completamente apagado antes de que podamos recargarlo, Pero, ¿es esto realmente cierto como qué? La respuesta es Obviamente nocomo es en absoluto Espere un error hasta que alcance el 100% antes de desconectarlo del cargador.



De hecho, estudios recientes han demostrado que cargar un teléfono completamente vacío y esperar a que llegue al 100% no hace más que provocar cambios bruscos de temperatura que dañan irreparablemente la batería y, por lo tanto, el propio teléfono. Para evitar este tipo de «estrés» térmico, la relación correcta no debe ser inferior al 15% ni superior al 85%. De esta forma, no solo preservaremos el estado de la batería, sino que también evitaremos daños graves en el teléfono. Además, por lo mismo, es decir, para mantener el estado de la batería, se debe Evite absolutamente mantener el teléfono cargándose durante la noche. Finalmente, acostumbrémonos Use solo cargadores originales Evite los artículos de bajo costo, que no garantizan un rendimiento adecuado y dañan varios componentes.