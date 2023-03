Los obispos alemanes están dispuestos a dividir a la Iglesia

Ahora la Iglesia alemana está desafiando abiertamente a Roma y lo está haciendo, irónicamente, usando exactamente eso como herramienta. Sínodo Querido Papa. La reunión de vía sinodal alemana aprobada por la mayoría hace estallar dos de las demandas más importantes en la agenda de la iglesia mundial: la bendición de las parejas del mismo sexo y una revisión del compromiso. celibato sacerdotal.

El resultado de la reunión de Frankfurt hace que Alemania parezca más alejada de «su» Papa José Ratzinger ¿Quién hubiera recordado lo cardenal que era? “La Iglesia de Cristo no es un partido, ni una asociación, ni un club: su estructura profunda e irrevocable no es democrática sino sacramental, y por tanto jerárquica”. 176 votos a favor del texto intermedio -pero no mucho- sobre las bendiciones del arcoíris y 205 votos a favor del texto de revisión del celibato.

apuestas romaníes

Por lo tanto, la mayoría del episcopado alemán y los laicos ignoraron los peligros que planteaba. Santa Sede han abofeteado a ambos Visita ad limina En noviembre tuvo lugar un coloquio con los jefes de departamento, los cardenales Luis Francisco Ladaria Ferrer, Pietro Parolin y Marcos Ouellet. Este último, en particular, había propuesto un retraso que habría suspendido efectivamente el proceso del Sínodo alemán, que fue rechazado por los obispos alemanes a cambio de garantías de su intención de evitar cismas.

asegura que, como también se desprende de los tonos desafiantes ya utilizados en una rueda de prensa en Roma por el Presidente de la Conferencia Episcopal, Mons. Jorge PatzingResultó inútil.

protestas internas

no todo Iglesia alemana Fusionado en la línea a que se refieren los textos finales votados por la Asamblea de Frankfurt. Un importante gesto de oposición al camino sinodal provino de cuatro laicas católicas, las profesoras de teología Katharina Westerhorstmann y mariana schlosserLa filósofa Hanna-Barbara Gerl Falkowitz y la periodista Dorothea Schmidt, quienes anunciaron antes de las reuniones finales que ya no querían participar en los procedimientos, acusando al Sínodo de poner «Cuestionando las doctrinas y creencias católicas fundamentales». Además, una referencia importante vino de dos ganadores del Premio Ratzinger, la teóloga Marianne Schlosser y la filósofa Hannah-Barbara Gerl Valkowitz.

La oposición de Gänswein

Schlosser y Valkowitz no son las únicas dos personas que están relacionadas de alguna manera. Benedicto XVI que decidió bloquear el camino sinodal alemán. A raíz de la votación en Frankfurt que dio luz verde a la bendición de las parejas del mismo sexo y una revisión de la obligación del celibato eclesiástico, de hecho, el arzobispo Mons. Jorge Ganswein. al periódico alemán Etiquetaspost muere Lo dijo el Secretario Histórico de Ratzinger «Si el camino sinodal continúa sin cambios en la búsqueda de los objetivos declarados, la Iglesia Católica Romana en Alemania se despedirá de la unidad de la Iglesia universal». Gänswein no ocultó su preocupación por lo que la asamblea había decidido en el curso sinodal y lo que podría suceder si los obispos alemanes y las organizaciones seculares no tenían la intención de dar marcha atrás. Esta posición puede dificultarle el acceso al puesto actualmente vacante Bamberg De ahí un posible regreso a Alemania para dirigir la diócesis.

De las preocupaciones sobre el Sínodo Alemán, Ganswein habló durante la presentación de su libro Nada más que la verdad Ahora también disponible en la versión alemana. En Café Luitpold monje, El arzobispo alemán recibió una calurosa bienvenida y tuvo mucho que ver con aplausos y copias de firmas.

Durante este encuentro el secretario de Benedicto XVI dejó claro -como ya había hecho en días anteriores a quienes habían podido hablar con nosotros- que la audiencia de la semana pasada con Francisco, contrariamente a lo que él mismo había esperado y anunciado también en el programa de la nuevo Rai de Bruno. Vespa, se mostró indeciso porque el Papa le había dicho que aún no había decidido su futuro cargo. En este sentido, Gänswein también bromeaba sobre quién le deparaba el futuro. nuncio apostólico En algunos países lejanos de África o Asia.

Mientras tanto, el monasterio Madre de la Iglesia Fue absuelto y Gänswein también se dedicó a ejecutar las disposiciones testamentarias de Benedicto XVI al destruir las cartas personales que el Papa alemán había intercambiado con sus padres y hermanos. Si bien la mayor parte de la vasta biblioteca de Ratzinger se destinó al Instituto Papst Benedikt XVI en Regensburg, fundado por el cardenal Gerhard Ludwig Muller.