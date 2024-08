En Argentina, impactante video del expresidente con un periodista – Noticia de última hora

En Argentina se ha dado a conocer un impactante vídeo de la presentadora de televisión e influencer Tamara Pettinato, en el que el exjefe de Estado Alberto Fernández es acusado, entre otras cosas, de lesiones graves, abuso de poder y amenazas coercitivas contra su expareja Fabiola Yáñez.





En la película (la última de tres), que hace referencia a un encuentro entre Fernández y Pettinato en la Casa Rosada en enero de 2022, y que fue publicada exclusivamente por el portal argentino Infobae, se muestra al periodista sentado en la silla presidencial.





Al inicio del video se escucha al exjefe de Estado coquetear: “Ahora tienes que decírmelo”. “Te quiero mucho, te quiero”, responde Pettinato.





«¿Está seguro?» pregunta el ex presidente. «Más o menos. Pero ahora que soy presidente, te mato», bromea el locutor. “¿Pero me amas o no?”, vuelve a insistir Fernández, mientras graba con su celular. Pettinato concluye: «Te amo. Por eso voy a matarte ahora».





El nuevo video llega en medio del revuelo que generó la denuncia del ex primer ministro: en los últimos días, Láñez Fernández ha sido acusado de malos tratos mientras convivían en la residencia presidencial de Olivos.





“La vergüenza no es suficiente”, comentó el presidente Javier Miley desde su perfil en X.



