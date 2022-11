Campeón Liverpool – Napoli 2-0, Bayern Munich – Inter 2-0 – fútbol

Liverpool – Nápoles 2-0. Pese a la derrota, la primera de la temporada, el conjunto de Spalletti cierra primero de grupo registro Bayern Múnich derrota al Inter 2-0. Los goles, en el punto 32′ de Pavard, a Saint en el 27′ de Chubu-Moting. registro

Napoli perdió ante Anfield (2-0) y perdió la temporada invicta, pero aún así ganó el primer lugar en el grupo de la Liga de Campeones. Para superar a los Azzurri en la clasificación, el Liverpool tenía que ganar al menos cuatro goles. La derrota del Napoli en los últimos minutos del partido madura con dos acciones igualadas. El cabezazo de un delantero inglés en el centro del área penal sobre un balón desde la bandera, con conclusiones que salvó Merritt y tocó en la red a otro jugador del Liverpool. En el minuto 40 es Salah quien marca y en el séptimo minuto de recuperación marca Núñez, un castigo excesivo para el conjunto Spalletti que no se rinde y se enfrenta a los rojillos igual y sin miedo. Spalletti apuesta por un centro del campo más sólido en el que juegan juntos por primera vez, en los laterales de Lobotka, Anguise y Ndombele. Klopp respondió cambiando el método tradicional 4-3-3 a 4-4-2 con Jones colocando al joven a la izquierda fuera del carril izquierdo y con el partido de ataque confiado al dúo Salah Firmino. El partido con el Liverpool fue sancionado lo que los pone en un nivel de condición física y por ende intentan imponer su juego. Pero Nápoles no está tan aplastada. El equipo de Spalletti contraataca y golpe a golpe. La primera parte es muy táctica y eso hace que el partido no sorprenda, con muy pocas ocasiones que ambos equipos han podido llegar a ponerse por delante. La única emoción real, en la primera parte del partido, llega con un disparo desde la frontal del área penal de Thiago Alcantara, en el minuto 29 rechazado por Meret tras un vuelo a su izquierda. En la segunda mitad, la profundidad competitiva del partido aumenta dramáticamente. El Napoli marca a los 8′ con un cabezazo de Ostegaard tras una falta desde la izquierda flanqueada por Kvaratskhelia, pero el árbitro anula tras una señal del VAR tras un control que se prolonga varios minutos porque la posición del defensa del Napoli es irregular por a. unos centimetros El juego es más abierto pero a pesar de la mayor tendencia de ambos equipos a jugar en ataque, las oportunidades de gol llegan con cuentagotas. Kvaratskhelia lo intenta con un remate que ataja Alison y luego Salah con un scrum shot, Merit no se preocupa especialmente. En la final, Spalletti hizo respirar a Kvaratskhelia y Lobotka ya los pocos minutos llegó al arco de la supremacía del Liverpool. Las Azores reaccionan muy mal, quizás porque sienten que no merecen la desventaja, pero son incapaces de construir oportunidades serias. El partido acaba con la última broma condenando al Napoli pero solo con el resultado porque al final los que de verdad pueden alegrarse son los napolitanos que, gracias a las cinco victorias ya conseguidas, se han hecho con el primer puesto de la clasificación y ahora pueden esperar lo mejor. resultados. Retiro.

Cae el Inter de Milán en Múnich, pero una derrota que no duele mucho a los nerazzurri, Simone Inzaghi. Pavard y Chubo-Moting dan los tres puntos a los bávaros, que están haciendo historia al cerrar el grupo con seis victorias en seis partidos por segunda temporada consecutiva (y tercera en los últimos cuatro años). El Inter, ya clasificado y confirmado deportivamente ya en la segunda plaza por detrás del alemán Nagelsmann, poco o nada tenía para reclamar el reto del Allianz Arena, ya que Inzaghi daba paso a alguna segunda racha como la de Bellanova y Asllani, que le dejaban varios descansos entre los titulares. Sin embargo, fue el comienzo de los nerazzurri para los que no llegaron a Alemania en la excursión. Barilla brilló de inmediato, con dos conclusiones peligrosas por el borde en los primeros minutos. El segundo, sin embargo, fue bloqueado por Mane con sus propias manos: el árbitro eslovaco Kruzliak en Var, sin embargo, no decretó el penalti, a pesar de las protestas de los nerazzurri. El Bayern está creciendo, pero el Inter sigue planteando los mayores riesgos con Lautaro que, servido por Goossens, no logró desempatar. Sin embargo, los bávaros salieron desde lejos tras el buen arranque de los nerazzurri, y dominaron el partido. Y en su primera gran oportunidad pasan gracias a Pavard, que aprovechó la oportunidad que pudo reconsiderar Lautaro para derrotar a Onana de cabeza a tiro de esquina. El Inter no encontró una reacción consistente, al contrario, los de Nagelsmann seguían apareciendo peligrosamente en las partes de Onana con Manè y Coman. En la segunda mitad, los nerazzurri encontraron un empate con Acerbi, pero eso es una ilusión dado que el ex Lazio parte desde una posición de fuera de juego. De hecho, es el último destello para el Inter, porque el Bayern tiene el control del partido sin demasiada preocupación. Encontrando, de hecho, la diana de doblar con un gran resultado de distancia Choupo-Moting que se desliza en el siete por la derecha de Onana. Un gol cierra efectivamente el partido aparte de dos oportunidades potenciales para Edin Dzeko, también porque Inzaghi espera con ansias el partido del domingo contra la Juventus al permitir que algunos de los mejores jugadores descansen y eviten problemas en un cambio cauteloso (fueron Lautaro Martínez y Bastoni) hacia el segundo. La ronda final. El lunes, los nerazzurri conocerán a su rival, pero mientras tanto hay que pensar de nuevo en el campeonato, siendo el derbi italiano otro reto imprescindible para seguir luchando por la vuelta a la clasificación.