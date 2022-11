Hay 8 tipos diferentes de relaciones: ¿cuál es la tuya? encontrar aquí

1. La relación platónica

Los límites juegan un papel doble en las relaciones platónicas: Unidos emocionalmente y separados físicamente. Estas relaciones indican un vínculo estrecho donde el componente físico está ausente. Características:

cercanía emocional

Ternura y ternura

Entendimiento mutuo

respeto y aprecio

confianza y cuidado

el apoyo

honestidad

profunda aceptación mutua

Romántico, no apasionado.

2. La relación platónica media: cuando se niega el sexo

Cuando el componente morirse de hambre El sexo y el otro son conservadores, creando fuertes tensiones. El problema se relaciona principalmente con la falta de comparación. Quienes son rechazados a nivel de la intimidad física se frustran y en vez de hablar asertivamente al respecto, terminan convirtiendo su decepción en ira en lugar de generar un diálogo abierto. Empezamos a discutir sobre todo, reduciendo la posibilidad de restaurar una vida íntima satisfactoria. En la etapa final, el hambriento puede decidir ignorarlo y hacer otra historia, no porque ya no ame al otro sino porque la exhibición de su apetito sexual en la pareja es la fuente del dolor.

3. Relaciones románticas

Las relaciones románticas presentan todo lo que vemos en una relación platónica además de la nuestra. Compromiso con el proyecto de vida comúnEmoción e intimidad. En una relación romántica sana, los límites regulan perfectamente la unión entre los dos y la individualidad de los dos componentes. Se dice que la relación es interdependiente.

interdependencia Él espera un grado de interdependencia, pero esto es vivir de una manera perfectamente sana. Uno puede vivir profundamente en el vínculo y ser, al mismo tiempo, completamente independiente. Estar con el otro significa poder contar con el otro pero también con los propios recursos. Un buen grado de autoestima le permite encontrar el equilibrio adecuado entre los cónyuges. Hablamos de interdependencia porque contamos con el apoyo de la otra persona.

En una relación de la que estamos hablando Acreditación Cuando el otro se hace necesario para satisfacer alguna necesidad, incluso para determinar la propia identidad. La idea básica, en aras de la simplicidad, es: quiero que estés allí. Seguro que también has oído hablar de la dependencia de los demás.

4. Relaciones con alta distancia emocional

En una pareja, uno o ambos pueden regular los límites de manera estricta, estableciendo fuertes distancias con el otro. Cuando ambos miembros de la pareja tienen un estilo de apego evitativo, tienden a experimentar la relación como una guarnición ligera en lugar de como un camino importante en la vida. Su enfoque principal, en general, son los intereses personales o profesionales, donde invierten gran parte de su energía. A la pareja le falta por completo la profundidad que garantiza la unión.

Cuando establecer distancias a través de límites rígidos es solo uno de los dos componentes, en general, la otra pareja sufre de dependencia emocional. La relación ve una dinámica recurrente: una pareja esquiva y una pareja acosadora. Pareja evasiva, no quiere hacer planes, es reticente a escuchar con simpatía e No se puede proporcionar proximidad Y el otro que se pone completamente en juego y, para recurrir a su idea del amor, está dispuesto a aceptar las migajas de la relación.

5. Relaciones ilimitadas

Relaciones simbiótico No son sana interdependencia sino anulación del otro. A veces los socios se anulan y aquí la relación no crece, ni se desarrolla en el tiempo porque son los propios socios los que no cambian. Las relaciones laborales están en pleno desarrollo porque están formadas por dos personas que cambian con el tiempo y las nuevas experiencias!

Cuando faltan los límites, la relación se caracteriza por el comportamiento. De la estrecha dependencia del otro: En una relación simbiótica, el verdadero punto central es la dependencia emocional y la falta de límites entre los dos socios. Por esta dependencia, los dos sujetos se funden sin posibilidad de individualidad; Esta dependencia se vuelve aún más pronunciada en el miedo a la separación: los socios temen que esto suceda y viven constantemente con este miedo. ¿Castigo? El constante intercambio de efusión, el constante intercambio de tranquilidad Los cónyuges parecen, por fuera, perfectos, pero está claro que con el tiempo nunca cambia.

Los socios pueden compartir las mismas aficiones.Los mismos proyectos parecen ser cómplices de todo. Hacen todo juntos pero la trampa está aquí, en sus vidas solo estamos nosotros y ya no somos tú y yo, el modelo de unión. En un sano desarrollo psicoemocional, cada uno de nosotros siente la necesidad de independencia con unión, La interdependencia satisface ambas necesidades.

6. La pareja dominante se aparea con la sumisa

Otro tipo de relación donde los límites están ausentes es uno de los socios que es dominante sobre el otro. El compañero se siente dependiente del otro que nunca debe decepcionarlo, pero aquí, el otro tiene rasgos de personalidad distintos como Sentido excesivo de derecho. El socio dominante prevalece sobre el otro. La relación se caracteriza por:

Víctima y culpa

falta de apoyo

Completa falta de respeto y reciprocidad.

comportamientos de control

hostilidad

conductas pasivas agresivas

deshonestidad

El compañero es usado e impopular.

La relación se convierte en una fuente de tensión.

La pareja dominante viola constantemente tus límites. En psicología, violar un límite significa ofender al otro. Significa superar sus necesidades, violar sus derechos a la estima, su confianza, significa socavar su autoestima. Entonces, una relación como esta tiene que ver con el abuso emocional y todo esto surge porque la persona no sabe poner límites.

7. Relación abierta

Una relación abierta es un tipo de relación no monógama y consensuada. La encuesta antes mencionada encontró que el 8% de las mujeres y el 15% de los hombrespara sentirse completamente satisfecho en la relación de pareja, prefiere tener relaciones sexuales con otras personas fuera de los cónyuges, mientras finge amar a la pareja. Más libertad sexual parece ser beneficiosa en este tipo de parejas.

8. Presencia o relación casual

Las relaciones casuales implican una serie de citas que pueden incluir una relación íntima, Contacto y sexo pero sin expectativa de compromiso. Son muy diferentes de las parejas extrovertidas porque en las relaciones abiertas hay límites psicológicos muy estrechos, por lo que existe una intensa cercanía emocional entre dos miembros de la pareja y hay compromiso. Las relaciones informales también pueden incluir amigos con cama. Es lo opuesto a las relaciones platónicas en que aquí hay altos límites emocionales y claros límites físicos.

En estas relaciones, la frecuencia de los encuentros es muy variable. Además, algunas personas involucradas en relaciones casuales ni siquiera son conscientes de la falta de compromiso de los demás.. Por eso, si sospechas que tienes una cita que no te llevará a ninguna parte, tienes derecho a pedirle al otro que aclare sus intenciones. Si el propósito de la asistencia es el mismo, entonces no hay fricciones ni desequilibrios, por el contrario, Si amas a alguien que no está dispuesto a comprometerse y no puede definir tus límites personales, corres el riesgo de terminar en una relación adictiva.