Cambiar la fecha – Libero Quotidiano

Sandro Iacometti 23 de septiembre de 2022

Cuesta entender si la decisión se tomó realmente o nació tras los encontronazos con el filial prosiebensábque sigue considerando Mediaset, a pesar del fuerte peso del 25% en lo que es esencialmente una empresa pública, y un accionista como cualquier otro. El hecho es que Biscione ha optado por establecerse en Alemania de forma permanente. El grupo liderado por Pier Silvio Berlusconi anunció ayer la apertura de una oficina operativa en Múnich, encabezada por Catarina Bernds, quien ha sido nombrada Gerente General para toda la región europea de habla alemana (Alemania, Austria y Suiza).

La medida ciertamente representa una forma de tirar un poco de las riendas para Prosipin, quien en la reunión de mayo pasado se negó a aceptar las propuestas de MediaforEurope sobre gobernanza, lo que llevó a Biscione a votar en contra de aprobar el trabajo del consejo de supervisión.

En esa oportunidad, el Grupo Cologno Monzese dijo estar «insatisfecho» con la gestión del gobierno corporativo por parte del Consejo de Vigilancia, que había «iniciado un proceso de sucesión que no respetó los estándares mínimos internacionales de transparencia». Las tensiones se vieron exacerbadas por las palabras del CEO Rainer Bogian, quien declaró unos días antes de la reunión en una entrevista en 1A que no necesitaba socios industriales: «No veo sinergias, estamos creando valor nosotros mismos». El director financiero de Mediaset, Marco Giordani, aparentemente no quería echar leña al fuego. En su elaboración de la modernidad, se centró en el proyecto, afirmando que Bernds tendría un «papel fundamental en la creación de un grupo mediático europeo».

Continuó: “Nuestro objetivo es consolidar y expandir a Mfe como uno de los principales media players europeos, un centro internacional que garantiza en todos los ámbitos en los que gestiona importantes inversiones en contenido local, inclusión y diversidad cultural, así como una independencia absoluta. como en Mediaset España que ha estado apareciendo durante más de 30 años. Behrends ha ocupado posiciones de liderazgo en NBC Universal Networks durante los últimos 15 años. Como directora general, ha construido y liderado con éxito negocios en la región DACH, Europa del Este y Benelux. países donde fue responsable de la producción de televisión, la televisión de pago y la transmisión en vivo». Es experta en nuevos modelos de negocios digitales y ha desempeñado un papel clave en el éxito de la televisión de pago en la región de habla alemana y otras partes de Europa. «, dice una nota de Mfe. «Todo mi compromiso será mejorar la presencia de Mfe en la región de habla alemana a través de un diálogo constructivo con los socios y todas las partes involucradas. Juntos crearemos una respuesta europea a la competencia internacional en el sector de los medios». comentó Bernds.