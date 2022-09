La canción de Bellini «I Capuleti ei Montecchi» en vivo desde Catania

El día del 187 aniversario de la muerte de Vincenzo Bellini, el viernes 23 de septiembre, a las 20.50 horas, Rai Cultura presenta en vivo en Rai5 una de sus queridas obras maestras: «I Capuleti ei Montecchi». El espectáculo tiene lugar en el Teatro Massimo Bellini de Catania, ciudad natal del compositor, en el marco del «Concurso Internacional Bellini», promovido y organizado por la región de Sicilia. Fabrizio Maria Carmenati dirige la orquesta lírica y el coro de la institución, mientras que la dirección, la escenografía y el vestuario están compuestos por Gianluca Valaci.

“Además de Romeo y Julieta -dice Fallaci- hay un tercer protagonista en esta representación: la casa. Y no es un mero elemento escenográfico ni un hogar reconfortante: es un símbolo del patriarcado que aplasta la voluntad de los jóvenes por su propio uso e interés. Una casa de la que Julieta sabe que no puede escapar; una casa de la que sabe que no puede escapar; Prohibido que uno pueda vislumbrar el cielo y los campos en los que uno sabe que podrá caminar libremente solo después de la muerte El siglo XIX, el siglo en el que se inventaron tanto la decencia burguesa como la decencia y la burguesía misma, sólo se sobrevive trágicamente”.

En dos obras sobre libreto de Felice Romani, la tragedia de la ópera revive e interpreta la desdichada historia de los amantes de Verona Ruth Iniesta (Julieta), Chiara Amaro (Romeo), Marco Chiapone (Tebaldo), Guido Loconsolo (Lorenzo) y Antonio Di Mateo (Capello). El coro está dirigido por Luigi Petrozzello. Televisión dirigida por Barbara Napolitano.