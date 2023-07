Calor africano Emilia-Romaña, cuándo llegará la segunda ola y más larga en el verano de 2023 y cuánto durará

Bolonia, 6 de julio de 2023 – Alguien lo esperaba con ansias, y otro hubiera llegado gustoso a finales de septiembre sin tener que sufrir los efectos de un forúnculo. Unas pocas horas más de inestabilidad residual y luego huracán africano Se extenderá sobre el Mar Mediterráneo, tanqueando decisivamente el aire caliente En nuestra península provocó que las temperaturas subieran varios grados, permanentemente por encima de la media de la época. Los nuevos amantes tendrán que tranquilizarse: La ola llegó para quedarselos modelos no esperan cambios fundamentales al menos Hasta la segunda quincena de julio.

Leer más: Después de las inundaciones y el clima, ‘el peor comienzo de verano en la memoria, el 40% de los turistas se derrumban’

Según el pronóstico del tiempo La semana del 10 al 17 de julio va a ser muy calurosacon los valores a alcanzar Pico entre el miércoles 12 y el jueves 13 de julio. De hecho, las temperaturas superiores a 32-33°C En varios lugares de Italia: la región más calurosa parece ser Cerdeña, con picos de 40 a 42 °C, seguida de temperaturas máximas de 38 a 40 °C en Toscana, el interior de Campania y Puglia; Ven aquí 37-38°C Piamonte, Lombardía occidental, emilia, interior de Lazio y de 35-36 ° C en el interior de Sicilia y Cosenza. Las temperaturas en las costas serán más bajas, pero con un clima algo bochornoso. La masa de aire, procedente directamente del desierto del Sahara, se organiza en un bulto decididamente fuerte, difícil de rayar.

Leer más: Alerta de tormenta en Emilia-Romaña el 6 de julio, luego llega el calor: pronóstico del tiempo

que pasara en Emilia-Romaña? De momento, la tendencia marcada por los meteorólogos de Arpae (Agencia Regional de Prevención, Energía y Medio Ambiente) habla de tiempo estable, soleado yLas temperaturas están aumentando constantemente al menos hasta el martes 11 de julio.. Incluso, la previsión mensual, que elabora Arpae hasta el 30 de julio, indica una zona de alta presión persistente, con temperaturas superiores a la media del período y precipitaciones prácticamente nulas. Otros modelos más alentadores predicen una bajada débil y temporal del anticiclón a mediados de mes, pero solo en las regiones del norte, debido a la respiración inestable que viene del norte.

Calor extremo, cómo defenderse

hacer clic masa de aire caliente, El consejo para afrontar adecuadamente las olas de calor y reducir las molestias es un clásico en esta época del año. Estos, por ejemplo, están disponibles en Sitio web oficial de Arpae Weather: • Consulta el parte meteorológico de tu ciudad todos los días. • Beba mucha agua (al menos 2 litros por día) a una temperatura que no sea demasiado baja. La temperatura ideal para el almíbar, que permite una rápida absorción y un correcto enfriamiento, es de unos 10 grados. En particular, los ancianos deben prestar especial atención porque el estímulo de la sed suele disminuir con la edad; • Evite beber alcohol, café, bebidas carbonatadas o azucaradas. La asunción de bebidas alcohólicas debilita los centros nerviosos y estimula la diuresis, que son condiciones desfavorables para la dispersión del calor; • Consuma muchas frutas y verduras: merienda, prefiriendo las pastas y los carbohidratos a las carnes y quesos fermentados. evite comer alimentos muy calientes; • Evita salir a la calle entre las 12 y las 17. No son solo las horas más calurosas del día, sino también las de mayor concentración de ozono; • Usar ropa de colores claros e inapropiados, hecha de algodón o lino o fibras naturales de cualquier forma. Asegúrese de que los miembros de la familia enfermos, postrados en cama o ancianos no estén demasiado vestidos; • use persianas o cierre las persianas durante las horas de calor; limitar el uso del horno y la estufa, que pueden contribuir al aumento de la temperatura de la casa; • Evite el flujo directo de ventiladores o acondicionadores de aire y corrientes de aire. • No deje a nadie, ni siquiera por períodos breves, en automóviles estacionados al sol; • tomar una ducha caliente; • Consulte a su médico antes de tomar suplementos de sales minerales, si está tomando medicamentos de manera regular. • Si la casa se está renovando con acondicionadores de aire, es importante limpiar los filtros periódicamente (son un depósito de polvo y bacterias) y programar la temperatura a 25-27 grados centígrados, y en cualquier caso no mucho más baja que en el exterior, para evitar cambios bruscos de temperatura, que a menudo causan enfermedades; • Si padece diabetes, hipertensión arterial u otras enfermedades que requieran medicación continua, es importante que consulte a su médico de familia por cualquier reacción que pueda ser provocada por una combinación de calor/medicación o sol/medicación. Entre los más comunes, se encuentra la excesiva sensibilidad a la luz o hipotensión y el riesgo de desmayo. Quienes padezcan diabetes deben exponerse al sol con extrema precaución ya que, por la posible disminución de la sensibilidad al dolor, pueden sufrir graves quemaduras; • estar con otras personas tanto como sea posible; • Pasar el mayor tiempo posible en ambientes con aire acondicionado (tiendas u otros lugares públicos con aire acondicionado).

Finalmente, debemos recordar que el servicio de pronóstico de olas de calor de Arpae está activo desde el 15 de mayo hasta el 15 de septiembre, para ser consultado en https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/heat-risk/forecast.

¿Cómo estará el tiempo en los próximos días?