Osimhen: «Ha sido honrado con los cumplidos de Mourinho. Es el mejor del mundo» – Forzaroma.info – Últimas noticias de fútbol de la Roma – Entrevistas, fotos y videos

Víctor Osimín en’entrevista emitido al Portal de Nigeria red de Futbolun extraño cuento protagonizado por Jose Mourinho. El verso 9 de Nápoles ha hablado de hecho de un El episodio que ocurrió durante el partido de Maradona entre Spalletti y Roma: “Después de que alguien me diera un puñetazo en la muñeca y me azotara, Mourinho se me acercó y me dijo: ‘Buen gol, pero no lo hagas. No intentes bucear. Sigue así, estás en el camino correcto.” Le dije que no estaba fingiendo, que me estaban empujando, le mostré mi mano y me dijo que siguiera.. Osimín Luego pasó a hablar de todo. Su admiración por Special One: «Escuchar este tipo de elogios de Mourinho, justo en el medio del juego, es una sensación increíble para mí. Créanme, es una sensación increíble. Escuchar esas palabras viniendo de un tipo así, el mejor del mundo si yo». No me equivoco, para mí es justo el combustible que necesito para seguir funcionando.. entonces en comparado con drogba añadió: «Creo que cualquier delantero, especialmente cuando es joven, sería un gran honor poder jugar con Mourinho. Ha entrenado a muchos delanteros de clase mundial. Didier Drogba ha jugado con él y sabemos en qué clase de bestia se ha convertido. Y le dio una mano.” . Para mí es un gran honor que Mourinho me hablara en medio del partido y me felicitara por eso. Es genial para mí».