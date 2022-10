Cagliari, el municipio cierra el distrito histórico de Viale Ponaria: «Nos condenan al hambre»

En Cagliari, el municipio «cierra» el distrito histórico de Caduzun de Viale Ponaria. El bar de camiones, con mesas y sillas a cargo de Giuseppe y Antonio Meles, en la piazza Madre Teresa de Calcuta, tiene sus días. El pasado 4 de octubre se notificó a las oficinas del municipio de Swabi “el inicio de los procedimientos para la aprobación de la orden de suspensión de la concesión de tierras públicas como sanción disciplinaria por la violación comprobada de la concesión y la posterior confiscación de la autorización administrativa”. ¿Motivos? Según los diarios, la familia Meles solo pudo ocupar 21 metros cuadrados, y a partir del pasado 14 de agosto ya no podrán vender bocadillos y bebidas, habiendo recibido ya la parada de las oficinas municipales. También hubo una multa en el medio, y una serie de conexiones. El 20 de abril de 2004, la primera autorización de veintiún metros cuadrados y la venta de productos alimenticios, con prohibición de suministro de alimentos y bebidas. Sin embargo, siempre hubo actividad, incluyendo hamburguesas, bistecs, papas fritas, cerveza y refrescos de naranja, porque los restauradores apelaron a Tar y lo ganaron. Días antes, llegó la alarma, luego de inspecciones realizadas también por la policía local: La región de Caduzone debe detener cualquier tipo de actividad “durante los próximos 33 días”.

Para los dueños es un acierto: “Aquí están los trabajos de mis hijos y mi hija. Cada semana repartimos las ganancias y destinamos dinero para la mudanza que ordena el municipio, quieren ponerle un campo a veinte metros”, dijo. Giuseppe Melles, propietario del quiosco: «El municipio dice que somos abusivos, siempre he pagado todo y tengo todas las tarjetas, tanto para el bar como para el área exterior, como siempre. El municipio me hizo alcantarillas, y tengo agua y luz, como un lugar público hace diecinueve años. “Tengo todas las nóminas”, comenta: por metro cuadrado, ¿cómo se dieron cuenta después de diecinueve años?” Y uno de los hijos y empleados, Antonio , agrega: “No es solo una sentencia de desempleo, nos están matando. No lo soportamos, también estoy muy preocupada por mis hijos». Además, el futuro tren ligero debe pasar por esa zona. Pero esa es otra historia. La abogada de Caduzoni, Anna Maria Busia, examina todas las contramedidas posibles: «Yo debe verificar De todos los papeles bien para entender cómo salvarlo. Tendrán que congelarse durante 33 días, después de lo cual los procedimientos administrativos continuarán de todos modos. Así es, Giuseppe Meles siempre pagaba por todos los metros cuadrados que ocupaba. Mi pensamiento va sobre todo a las familias que trabajan allí y que están involucradas en esta situación. Planeamos presentar nuestras notas de defensa el lunes al municipio”.