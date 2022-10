Loredana Lecciso rompe el silencio sobre Romina Power: ‘Siente el daño’

Sobre el caso de Loredana Lecciso Su ‘apagón periodístico’ se ha roto. Sobre el poder de Romina Y él dijo: «Ella se siente herida…». Sus comentarios sobre la ex esposa de Albano siguen a una advertencia de que el cantante sería enviado a Dominica Inn mientras la invitada Loredana Lecheso estaba en la sala de estar de Mara Venier. La advertencia no se ofendió.

episodio Domingo nos referimos Es el que se emitió hace unos diez días cuando Loredana Lecciso estaba, de hecho, invitada de Mara Venier en el salón de Domenica In. Durante la entrevista con la actual pareja de Al Bano, fue precisamente Mara Vinier quien dijo la advertencia de Romina Bauer, en la que le indicaba a la mujer que no hablara de ella durante la entrevista.

Mara Vinier, de hecho, interrumpió a Loredana cuando se dio cuenta de que estaba a punto de referirse a la exesposa de su actual pareja. Expresó públicamente las razones por las que Romina Power no pudo ser nombrada. También vimos a Mara Venier en primera persona mencionar el nombre de Romina, saludarla y desearle un feliz cumpleaños, luego de referirse a la advertencia y asegurarle que no se hablará de eso en la transmisión.

Consecuencias de la advertencia de Romina Power

Estas fueron las palabras de Mara Vinier: «no confiaba en nosotrosy por lo tanto no podemos nombrarlo…». Loredana Lecciso no tomó bien la noticia y alguien cercano a ella dijo que Power la estaba molestando desde hace un tiempo.

“Romina ha estado haciendo todo lo posible para acosarla durante 20 años, en las entrevistas habla de sí mismo como si todavía fuera su esposa. En el escenario interpretando el papel del amor.Loredana está cansada».

De estas palabras entendemos que Loredana Lecciso ha soportado muy duro esta cosa y parece siempre de esta fuente desconocida que Loredana decía: «Porque Romina me provoca También se entromete en mi trabajo de televisión. Así que iba a ser tronado…”.

También parece que la advertencia no fue un evento limitado. A ese episodio de Domenica In porque Lecciso iba a tener problemas, esta fuente agregó: “Con esta advertencia impide el trabajo de otra persona, no puede hablar libremente y corre el riesgo de perder oportunidades en la televisión…”.

no se si Loredana Lecciso responderá al Romina Power De alguna manera, lo cierto es que no fue apreciado y que Loredana claramente se sintió amenazada en el pasado por tales lanzamientos por parte de la exmujer de Al Bano.

Por un tiempo con la restauración de la pareja histórica Albano y Romina Power han vuelto a cantar juntos Después de años de luto, incluido el musical, tras su trágica separación, algunos fanáticos de la histórica pareja esperaban verlos juntos nuevamente.

Es fácil pensar en eso Quizás Loredana Lecciso se sintió amenazada Por eso y quizás también por eso, siempre ha vivido mal estas invasiones del poder en su vida, aunque sea de manera lateral.