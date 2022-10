Qué victoria en los Juegos Olímpicos Sudamericanos – Corriere del Umbria

El «Profesor» y entrenador de Tierney formó parte del equipo que ganó la medalla de oro al derrotar a Uruguay en la final.

Tommaso Ricci 14 octubre 2022

allá Mucha Umbria en Caracas. Que, a esta hora, estaría por entrar en una de las peores tabernas y saquear todos los pamperos que existen. Porque tan exitoso como lo has logradoPara el «profesor» Vincenzo Contenacido en Palermo pero ahora adoptado en Umbría, e Andrea Fabri en Terni Debe celebrarse como es debido. Conte, de hecho, es el suplente de su hermana, Pamela, la seleccionadora nacional femenina, de la Sub-20 y Sub-17 de Venezuela, mientras que Fabri forma parte de la cuadrilla de la Vinotinto, como la llaman por esos lares, una «tinto vino». del color de las camisas. Junto al cuarto italiano del equipo, el otro palermitano Carmelo Simprevivo, vencieron al Sr.¿Cuál es la primera vez? en Historia Juegos Olímpicos Sudamericanosun evento que incluyó, entre las diversas disciplinas, también un torneo de fútbol.



allá Final ganada en los penaltis en contra deUruguay (tras el 2-2 final) fue el colofón de una demostración en la que Venezuela mostró de inmediato cosas extraordinarias: las chicas de Pamela Conte, de hecho, también le ganaron a la Paraguay (5-0) y el Chile (3-0). «a Medalla de oro excepcionalIncreíble emoción, comenta su hermano Vincenzo. Estamos dando mucho, desde el punto de vista futbolístico, a este país y sabemos que podemos lograr otras metas importantes. ¿que digo? Estamos muy contentos por nosotros, por el grupo que pudimos armar, por Venezuela y por los que nos siguen con interés desde Italia”. escribir historia-No quieres parar. «Definitivamente no -sonríe el ‘profesor’, entrenador y exjugador que deleitó a la afición en muchos estadios de Umbría-. El próximo año tenemos programado el Panamericano, en el 2024 clasificatorio para todas las categorías, luego Absoluta, Sub 20 y Sub 17, así que… Ahora nos llevaremos También Sub 15, Under como dicen por nosotros, en mano, en Italia». Entonces un buen trabajo.