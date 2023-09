Bruno Barbieri de Bailando con las Estrellas deja el elenco

Parece que el juego ha terminado. En cambio, al final llega una división que no esperas. Aparentemente Bruno Barbieri no formará parte del próximo elenco de «Dancing with the Stars», aunque ahora se da por sentada su existencia. Según lo declarado por la pureza. DagospiaDe hecho, será un chef multiestrella Me retiré en el último minuto Por obligaciones relacionadas con las grabaciones de su programa en Sky Channel “4Hotel”. Y ahora llega Millie Carlucci, quien presentará la nueva temporada de “Ballando” a partir del próximo mes de octubre. sera un gran problema Reemplace a «peces gordos» como Barbieri. Veamos los detalles.





Bailando con las estrellas: Bruno Barbieri deja el elenco

Malas noticias para Millie Carlucci. Evidentemente, su espectáculo Dancing with the Stars comienza sin un gran nombre. La segunda historia de fondo fue revelada por Dagospia, Bruno Barbieri se vio obligado a retirar su participación Al Rayo 1. Parecía que estaba hecho solo para él, pero un imprevisto de último momento, lamentablemente, destruyó el banco.

El chef más popular de la televisión italiana, quien saltó a la fama como juez en «MasterChef», ha sido anunciado como uno de los nombres confirmados en el próximo elenco de «Bailando con las Estrellas». Podría haber sido Bruno Barbieri, con su brío sarcástico y su manera franca de actuar. La guinda del pastel Para el programa Millie Carlucci. Pero lamentablemente el sitio web de Roberto D’Agostino reveló a Bruno “Tendrá que dejar de bailar en Rai 1 Porque esperaban récords de 4Hotel”.

Es un gran problema para Millie Carlucci, que ahora tendrá que trabajar horas extras Encuentra una alternativa adecuada Por el Chef Barbieri. Mientras tanto, ya han sido anunciados (y confirmados) nueve concursantes en el elenco de la próxima película de «Ballando». Estarán Paola Perego y su colega Simona VenturaEl cantante Bobby Solo, el director Ricky Tognazzi, el periodista Antonio Caprarica del canal Tg1 y la esposa de Fabrizio Frizzi, Carlota Mantovan. Pero también el presentador Teo Mammucari, el periodista Giovanni Terzi y la presentadora Rosanna Lambrocchi.





En cambio, hay que esperar hasta que se comprenda. ¿Quién será el jurado?. Durante siete años los nombres siguieron siendo los mismos: Ivan Zazzaroni, Guillermo Marioto, Fabio Canino, Selvagia Lucarelli y Caroline Smith. Pero Millie Carlucci lo anunció en una entrevista con Davide Maggio. Aún no se ha confirmado ningún miembro del jurado. Pero octubre está a la vuelta de la esquina y la emisora ​​tendrá que anunciar pronto sus opciones.