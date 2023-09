Sepsis, una muerte cada 2,8 segundos en todo el mundo. Datos de Italia

Los casos de sepsis están aumentando en Italia. Algunos estudios indican que el número de certificados de defunción que indican septicemia aumentó de 18.939 en 2003 a 49.010 en 2015 (del 3% al 8% de todas las muertes registradas en los últimos años) con motivo del undécimo Día Mundial de la Sepsis. «Aproximadamente entre 47 y 50 millones de casos de sepsis ocurren cada año en el mundo, de los cuales sólo el 20% ocurren en el hospital. A nivel mundial, 1 de cada 5 muertes están relacionadas con la sepsis, para un total de al menos 11 millones de muertes al año, lo que equivale «Hasta el 50% de los supervivientes» sufren «efectos a largo plazo conocidos como síndrome posepsis», con «consecuencias físicas, cognitivas y psicológicas continuas». La recuperación puede tardar meses o años: “La sepsis representa un grave problema de salud pública, especialmente en los países en desarrollo – precisa el ministerio – pero también en nuestro país”.

Técnicamente, según la Sociedad Europea de Medicina de Cuidados Intensivos (Esicm) y la Sociedad de Medicina de Cuidados Críticos (Sccm), sepsis significa «una disfunción orgánica potencialmente mortal debido a una respuesta inadecuada del huésped a la infección. La sepsis ocurre en respuesta a la infección». » Es una infección que daña tejidos y órganos y puede provocar shock, insuficiencia orgánica múltiple y la muerte, especialmente si no se reconoce y no se trata con prontitud. Algunas personas tienen mayor riesgo de desarrollar sepsis, por ejemplo, pacientes con enfermedades pulmonares, hepáticas o cardíacas crónicas, personas que no tienen bazo o tienen un sistema inmunológico debilitado, niños menores de un año y adultos mayores de 60 años. años.» Además, “los pacientes con enfermedades neoplásicas tienen un riesgo 10 veces mayor de desarrollar sepsis que los pacientes sin cáncer”.

«El 40% de los casos de sepsis – continúa el ministerio – están representados por niños menores de 5 años. En los países industrializados, la «sepsis» puede causar la muerte del 3 al 4% de los recién nacidos y hasta el 24% de los recién nacidos en los países en desarrollo. Cada año se producen aproximadamente 680.000 muertes neonatales por sepsis en todo el mundo, con riesgos particularmente altos en India, Pakistán, Nigeria, Congo y China. La sepsis neonatal también puede provocar manifestaciones clínicas graves, a menudo asociadas con discapacidad a largo plazo e irreversible. , el Ministerio señala “fumar, porque aumenta el riesgo de infecciones respiratorias. Muchos pacientes con sepsis – confirma el Ministerio – necesitan transfusiones de sangre o productos sanguíneos. Por eso, tener una reserva de sangre segura es importante para luchar contra la enfermedad “contra la sepsis”.

El Ministerio de Sanidad explicó que la Jornada Antisepsia tiene como objetivo «aumentar la conciencia pública sobre el problema y mejorar su prevención, reconocimiento y tratamiento clínico».

Organismos internacionales como ESICM y SCCM, o la Asociación Mundial de la Salud (WHA) y la Global Sepsis Alliance (GSA), destacan la necesidad de «mejorar la prevención de infecciones para combatir el control de la sepsis mediante: una higiene de manos frecuente y correcta; y una desinfección cuidadosa de las manos». «. Implementar medidas de prevención y control de infecciones (prevención y control de infecciones, PCI) en entornos de atención, actualizar periódicamente a los trabajadores de la salud sobre PCI e infecciones resistentes a los antimicrobianos, disponibilidad de entornos de parto seguros y limpios y uso de las vacunas disponibles.

«Documentos recientes – concluye el Ministerio – describen el uso de nuevos antibióticos para tratar la sepsis. Se pueden utilizar biomarcadores específicos para el diagnóstico precoz de la sepsis neonatal».