Boris 4 análisis de la nueva temporada de la serie e hipótesis sobre Boris 5: blog del día

Fue a principios de febrero de 2021 cuando salió la canción sin sentido «so de Botto», noticias Que millones de personas han estado esperando durante unos diez años, desde la película que se suponía que sería el final oficial después de tres temporadas De la serie: Borís 4 Finalmente se ha transformado del sueño de un fan prohibido a proyecto oficialcon una reunión viejo elenco Lleno o casi lleno.









El 26 de octubre de 2022 finalmente salieron en el «Podio» + Todos los episodios de la temporada 4 de borisY para aquellos que, como nosotros, llevábamos tanto tiempo esperando ese momento, había un miedo imposible de ignorar: ¿y si los nuevos episodios no estaban a la altura? Y si Borís 4 estropear nuestros dulces recuerdos relacionados con esta serie?









Bueno, si aún no lo has visto. Borís 4 Es precisamente por estas dudas, por este miedo a la frustración, que volvemos con nuestra reseña. Para convencerte de que la veas y así, indirectamente, favorecer la posibilidad de una temporada 5 también: porque sí, Borís 4 No es una ronda final de valses nostálgicos, pero podría convertirse en un reinicio de una de las series más populares de Italia. Entonces, tratemos de impresionarlos resumiendo primero la trama (sin spoilers) y luego las razones por las que nos gustó tanto.









De qué habla Boris 4





Después de todos estos años, de . Los ojos del corazón (Residencia en dimensión médica…) se encuentra en un proyecto necesariamente loco porque nace de la mente enferma de Stannis La Rochelle: una serie de televisión (que ya no se llama ficción) sobre la vida de Jesús, donde Stannis es, por supuesto, Jesús.









Sin embargo, el primer milagro que se realiza es convencer a los responsables de la ‘plataforma’ ficticia de adquirir y producir esta serie. En este sentido, el hecho de que el responsable del podio sea Alessandro (Alessandro Tiberi), alias Seppia, o antiguo aprendiz de oficio, puede ser crucial.









Y así comienza el rodaje de este loco proyecto, que reúne a viejos amigos y compañeros, pero también a algunas caras nuevas, delante y detrás de las cámaras. SNIP -entonces no la producción italiana- de Stannis y Corina (Carolina Crescentini), y con QQQ – Quality Quality – de Diego Lopez (Antonio Catania) podrá dar vida a un producto único «casi…o un perro»? La duda es legítima pero no vamos más lejos para no spoilear y te invitamos a ver Anuncio oficial la nueva temporada de boris









Por qué no deberías perderte Boris 4





Si tuviéramos que resumir en una oración la respuesta a la pregunta «¿Por qué miramos?» Borís 4? ‘, podríamos decir: Porque está a la altura de temporadas anteriores, independientemente del número de episodios.









De alguna manera, se parece a esto Borís 4 No fue una nueva temporada escrita, filmada y presentada más de diez años después, sino como si ocho episodios antiguos pero inéditos hubieran surgido de los archivos. Mismo nivel técnico, misma diversión, habríamos dicho la misma calidad si no fuera porque «la calidad ha roto el c.». Luego te ríes, caminas como en los viejos tiempos y al instante te sientes más joven.





Luego, sin embargo, notas las arrugas en los rostros de los intérpretes, la calvicie de Sermonti-Stanis, el encanecimiento de Pannofino-Renè, y te das cuenta de que el tiempo ha pasado para todos, tanto en la audiencia como en el elenco. Excepto Caterina Guzzanti-Arianna (pero tal vez su consistencia dependa del hecho de que siempre hemos estado enamorados de ella).









Y entonces no necesitas «ojos de corazón» para mirar Borís 4 Y reír para llorar. En realidad, no queremos arruinar nada, pero en cierto punto lloramos solo cuando hay un deber. Homenaje al difunto Mattia ToureCreado por Boris con Giacomo Ciarabico y Luca Vendroscolo hace muchos años.









Por eso, independientemente de que se hable de trama, traductores nuevos y viejos, tramas nuevas y viejas, la visión de Borís 4 Totalmente recomendable para los amantes del viejo Boris y sus personajes, incluso personajes «menores» como Biascica, Duccio, Lorenzo, Alfredo, Mariano, Nando, Glauco y todos los demás.









Porque en esta nueva temporada nos reflejaremos, reiremos y lloraremos, nos sentiremos más jóvenes y más viejos, y rezaremos al maldito algoritmo para que dé el «candado». Borís 5.





Calificación: 10