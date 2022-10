Covid, adiós máscaras en el hospital. Pero los médicos de Cuomo no están de acuerdo.

El nuevo curso del gobierno tiene como objetivo archivar las medidas anti-Covid, pero al menos en las máscaras en el hospital, los médicos están levantando barreras. El nuevo ejecutivo anunció que no pretende renovar la obligación de uso de mascarillas en los establecimientos de salud. Además, avanzamos hacia el boletín semanal, ya no diario y parando las multas de no más de 50 piezas, así como reintegrando a los médicos no inmunizados. Acciones en las que algunos de los principales defensores, en particular Forza Italia, han expresado cautela. Otros, especialmente la Liga Norte, están acelerando.