Musk en el trabajo, foco de recortes a empleados de Twitter

El hacha de Elon Musk se prepara para atacar Twitter. El multimillonario pidió a los gerentes de la empresa que tuiteó que hicieran una lista de empleados para cortar y hacerlo rápidamente. De hecho, la meta es lanzar el plan de reducción para el 1 de noviembre, que es la fecha en que están programados los pagos de primas en valores que representan una buena parte del salario de los trabajadores.

Por lo tanto, seguir adelante con los recortes antes de la fecha límite puede permitirle a Mask ahorrar mucho.

Aún no está claro el alcance de las reducciones, aunque algunos rumores hablan de una cura para bajar de peso de al menos un 30% en algunos departamentos. El jefe de Tesla ha confirmado que no estarán dentro del 75% de la plantilla como sugieren los rumores que circulan. Pero las tranquilidades no fueron suficientes para calmar la tensión entre la plantilla, sobre todo tras las primeras movidas de Musk que, una vez en el cargo, despidió al director general Parag Agrawal.

Los rumores se acechan entre sí al frente de la empresa: muchos especulan que Musk se hará cargo al menos temporalmente.

«Mi título es Chief Twit. No tengo idea de quién es el CEO», dijo el jefe de Tesla, respondiendo a quienes le preguntaron cuánto tiempo pensaba permanecer como CEO de la compañía que tuiteó.

Mientras trabaja en el equipo de liderazgo y optimiza Twitter, Musk confía en los «aliados» de Tesla para examinar y evaluar cualquier cambio que deba realizarse en la empresa a la que tuitea. Según los rumores, varios ingenieros de Tesla se encargaron de entrevistar a los ingenieros de Twitter y revisar los códigos y productos de la empresa.

Mientras tanto, la lluvia de efectivo no se detiene en el multimillonario. Las sospechas se extienden hacia él luego de que se identificara como un «absolutista de la libertad de expresión» y abriera la posibilidad de traer de vuelta al podio a excelentes outsiders, incluido Donald Trump. Musk advierte sobre la posible ola de discurso de odio y racismo en la plataforma, que, según informa The Washington Post, ya existe desde que Musk asumió el cargo, la estrella del baloncesto LeBron James. «No conozco a Elon Musk y no me importa quién controla Twitter. Todavía espero que se tome esta tendencia en serio», dijo James, refiriéndose a la difusión de la palabra despectiva «en» o «nigger» para identificar a los africanos. americanos. Con respecto al contenido, Musk aclaró que no se han realizado cambios en las políticas de censura aplicables y nada cambiará hasta que se establezca un panel de contenido compuesto por puntos de vista completamente diferentes. (Relación comercial).