Bassetti: «La alternativa Omicron es más contagiosa pero menos peligrosa»

Digámoslo en el alfabeto griego: delta es muy peligroso, omicron es mucho más contagioso, pero sus síntomas son mucho menos severos. Más importante aún, la tercera dosis, el «refuerzo», también cubre esta dosis. Pero Matteo Bassetti, jefe del departamento regional de enfermedades infecciosas en Liguria y director de la clínica de enfermedades infecciosas del Hospital Integral San Martino en Génova, el más grande de Europa, también dice que lo escucha todo literalmente.

La sugerencia de Bassetti

Convoca una propuesta al Comité Técnico Científico, durante la cita semanal habitual para evaluar el progreso de la epidemia organizada por Giovanni Totti en la Cámara de Transparencia de la Región de Liguria: «Tres cuartas partes de los hospitalizados en hospitales como San Martino no muestran síntomas de Covid, solo dan positivo en Sars-Cov-2 y tienen otros problemas».. La carga del cuidado no es la misma. Obviamente, el peso es completamente diferente. Hay quienes han tenido una fractura de fémur, quienes tienen enfermedad renal y quienes padecen una enfermedad cardíaca. Tener pacientes con covid en cuidados intensivos o enfermedades infecciosas es una cosa, otra es vacunar a un paciente con una infección del tracto urinario y con un hisopo positivo en la misma sala. Espero que CTS reconozca esta necesidad «.

Datos y estado actual

En definitiva, Bassetti deja claro en palabras de los presentes en el pabellón que la legislación actual sobre la clasificación de zonas «coloreadas» es al menos daltónica, precisamente porque se basa en un cuadro clínico y vacunal de Italia que ya no lo es. . El director de la Clínica de Enfermedades Infecciosas San Martino explica que “incluso para gravedad moderada, los pacientes más graves y únicos que recurren a la ventilación no invasiva son los que no han sido vacunados. Por otro lado, en sujetos vacunados, ya no vea la enfermedad que vimos hace dos años, que también se vio en la segunda y tercera oleadas «.

Covid ‘más corto’

Pero sobre todo, Covid se está acortando, y está claro que para quienes hicieron la vacuna: “En personas vacunadas, la duración de los síntomas es mucho más corta que en personas no vacunadas, y también la duración de un frotis positivo, que es menor . » Pasetti pone gran énfasis en los anticuerpos monoclonales, que claramente ven Liguria primero en Italia para su uso en comparación con la población, e inmediatamente comenzó a estudiar la disponibilidad de organismos monoclonales que también actúan contra la variante omicron. Refuerza los datos científicos que le acaban de enviar sus compañeros virólogos de todo el mundo, con quienes está en contacto directo y constante para intercambiar números y datos sobre infecciones y posibilidades de tratamiento: “En este sentido, puedo confirmar lo que muestran los datos. tanto de Sudáfrica como de Inglaterra: es decir, la variante omicron es más contagiosa pero menos grave y está cubierta por la vacuna de tres dosis. Espero que esto sea un incentivo adicional en la tercera dosis «.

Amistad con Totti

Junto a Matteo Bassetti, Giovanni Totti, con quien se hicieron verdaderos amigos, también porque el presidente de Liguria eligió confiar en él y en la ciencia y así lo apoyó siempre, a diferencia del resto de la política, incluso desde el centro-derecha, dispuesto a glorificar. él cuando consideró a Bussetti un «abridor» solo para ser descargado más tarde cuando se convirtió en «especialista en vacunación» y «ejecutor de castigo», sin ver que en ambos casos dedujo en base a cifras y observación científica.

La situación en Liguria

Así como Totti, que es reciente de una gira por los hospitales de la capital ligur, donde también es consultor de salud, aclara: «Aunque la situación ha vuelto a ser grave, no se puede comparar ni remotamente con lo que hemos presenciado en otras épocas». : «El empleo de cuidados intensivos es estable. Significativamente, el aumento en el número de pacientes sigue siendo un multiplicador mucho menor en proporción a la propagación de la infección en comparación con oleadas anteriores».

Pero los datos más importantes para el gobernador de Liguria son los del análisis del registro de infección, que cambió radicalmente: “Con respecto a la incidencia en diferentes grupos de edad, el conductor representa a los niños de 6 a 12 años, seguido de un alto porcentaje también como en los adolescentes con un aumento de la circulación sanguínea Ocurre en todos los grupos de edad.

Las palabras fueron traducidas en números desde las salas por Angelo Gratarola, responsable del Departamento de Emergencia Regional Intercompañía, la red de primeros auxilios en la región de Liguria, particularmente vulnerable a la provincia de Imperia, cuyo mayor número se debe principalmente a la proximidad con Francia y el Consecuente presencia de trabajadores fronterizos, tanto que muchos municipios cerraron temprano sus escuelas.

cuidados intensivos estables

Gratarola, que tiene el panorama completo de la hospitalización, explica: «Durante semanas, los cuidados intensivos se han mantenido en un nivel bastante estable. Un hecho que interpreto como positivo, porque probablemente estemos viendo una enfermedad completamente diferente a la del año pasado. Por ejemplo, Los grandes tanques de tratamiento Semi-intensivo, donde teníamos a cientos de pacientes ventilados con cascos u otras formas de soporte respiratorio, es ahora casi cosa del pasado, y mucho menos, en este sentido la vacunación permitió cambiar el rostro de esta enfermedad y no sobrecargar los cuidados intensivos de forma crítica, permitiendo el manejo de una parte importante de los pacientes que se encuentran en intensidad media ”.

Y por supuesto todo esto está muy relacionado con la vacuna: “Por supuesto, para asegurar este tipo de tendencia, es necesario tener un compromiso continuo e intenso con la campaña de vacunación de tercera dosis y también por parte de aquellos que aún no se han vacunado. . Recuerdo que en cuidados intensivos, el 70-80 por ciento de los casos graves son personas que no han sido vacunadas antes y, por lo tanto, sufren más el desarrollo agudo de la enfermedad ”.

Los datos que se van a separar

El responsable de Urgencias explica también que el hecho de que haya algunas más vacunaciones en la UCI que en las últimas semanas se basa únicamente en un error sistemático en el conteo, ya que se calcula la presencia de Covid ante la enfermedad real que llevó a la UCI. Paciente: las personas que han sido vacunadas en la UCI a menudo tienen otros problemas además de Covid. Sigue siendo el núcleo del virus, pero Está aumentando la proporción de pacientes críticamente enfermos hospitalizados por otras enfermedades que no presentan cambios pulmonares pero son positivos Se cuentan para las admisiones a la UCI relacionadas con Covid. Este grupo debe estar separado, porque estos pacientes no son una expresión de la carga que los pacientes de Covid tienen en los hospitales: serán hospitalizados de todos modos porque tienen otras enfermedades ”.

Y el punto está aquí: para muchas personas, la vacuna ya está convirtiendo a Covid en una gripe estacional y todavía habrá vacunas masivas para las comorbilidades.

Los demás son todos, o casi todos, no fax.