Jovanotti positivo en Covid- Corriere.it

Cantante, compositor y músico Lorenzo Cherubini Jovanotti positivo para Covid-19: se dio a conocer en una serie de videos en TikTok, donde muestra su aislamiento ceremonial.

Efecto – explica – a los poderosos. Luego se convierte en el virus que golpea virtual y le habla: Vete, hay mejores lugares. Jovanotti dice que Nicola Savino también ha contraído el virus: no es que estos hisopos rápidos sean muy efectivos, a pesar de todas las precauciones. el me llamo Nicolas Savino Por la tarde me dijo: Esta mañana fui negativo, pero hice el molecular y soy positivo.