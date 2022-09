Anunciando el nuevo modelo con un tráiler – Nerd4.life

Microsoft anunció un nuevo modelo Desde la consola de élite con Controlador Xbox Elite Serie 2 Núcleoel héroe de la historia Mostrar tráiler Los que ve arriba están destinados a representar la nueva oferta en términos de consolas oficiales Xbox «Pro».

Aparentemente, este no es realmente un nuevo paso evolutivo para Xbox Series X | S y Xbox One: The Core es en realidad una variante del Xbox Elite Controller Series 2, por lo que tecnológicamente no cambia mucho pero tiene algunas diferencias en cuanto a estética y funcionalidad, así como un nivel inferior precio Esperado, al menos inicialmente.

El nuevo Xbox Elite Controller Series 2 Core se lanzará por $ 129.99 en comparación con $ 179.99 para el Elite Series 2 estándar, pero con mucho más Accesorios A continuación se muestra este último, que se puede comprar por separado.



Xbox Elite Controller Series 2, Diferencias de equipamiento entre estándar y básico

Dentro del modelo base, en realidad solo hay un cable de carga USB-C y una herramienta para ajustar el movimiento de los sticks analógicos.

En última instancia, se pueden comprar diferentes palancas de repuesto, diferentes puntos de mira direccionales y palancas traseras de diferentes tipos en un paquete separado. Otro elemento de gran importancia es el hecho de que Elite Series 2 Core se proporcionará dentro deLaboratorio de diseño de Xbox A partir de este otoño.

Esto significa que será posible diseñar tu propia consola Xbox, en cuanto a color, tipo de materiales y agarres, incluso comenzando con la base de la consola Xbox Elite Series 2 y no solo la consola estándar, a la espera de más información sobre el lanzamiento. de esta nueva iniciativa.