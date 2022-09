¿El Milan juega mejor en la liga italiana que en la Champions? De momento Minyan tiene demasiados goles

Hubo una pregunta, en la rueda de prensa de Pioli después de Salzburgo, explicando cómo ayer no fue una gran noche para los rossoneri. «Entiendo la pregunta, pero no es que juguemos mejor en Liga y peor en Europa. Si juegas así en la Serie A, te arriesgas a no ganarla tampoco. Si juegas a mejor nivel, sobre todo desde el punto técnico». de vista… Yo tengo Fuimos, pero tuvimos una chance con Giroud que se pudo haber aprovechado de otra manera. En la segunda mitad crecimos, no diferenciaría mucho la Serie A de la Champions. Si jugamos en niveles, con calidad y ritmo, tenemos la posibilidad de ganar partidos».

No debería haber historia en el papel entre Salzburgo y Milán. Por supuesto, el ambiente ardiente -por parte de la audiencia- en el Red Bull Arena ahuyentó a los anfitriones. Por otro lado, el esfuerzo del derbi se pudo sentir, porque el arranque más enérgico de los austriacos provocó serias dificultades, que solo se resolvieron con un buen trabajo coral a pocos minutos del final de la primera parte. Sin embargo, no hay duda de que la situación no es tan difícil, especialmente desde el punto de vista. Tres puntos del Dinamo Zagreb llevarán al Chelsea a honrar todos los partidos, con todos los oponentes.

Pero por ahora, Mainan tiene muchos objetivos. Porque en los últimos partidos el Milan empezó a entorpecer, cuatro veces de cada seis lo bajó y luego lo enderezó, pero ese no siempre puede ser el caso. Los rossoneri dieron un salto cualitativo la temporada pasada al empezar a mantenerse invictos. Ocho goles en el partido de vuelta pueden ser un número exagerado, pero si marcas menos goles, no es necesario que lo hagas. Y también se puede jugar mejor, tanto en primera división como en la Champions.