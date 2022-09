Obama vuelve a la Casa Blanca, y Biden es la suerte de Estados Unidos – la última hora

(por Benedita Guerrera) (ANSA) — WASHINGTON, 7 de septiembre — Barack y Michelle Obama están de vuelta. Y no solo en forma de retrato, la primera pareja presidencial afroamericana en la exhibición histórica de la Casa Blanca, sino en la carne, la sangre y la magia de una tradición que comenzó con los Ford y los Carter y que no sucedió hace diez años debido a Covid y Donald Trump. La ex primera dama está desaparecida desde enero de 2017, cuando ella y su esposo le entregaron la varita mágica al empresario y Melania, Barack regresó en abril pasado a una fiesta para celebrar el Obamacare, su ley de salud, para regocijo de todos. presente general.



Hoy, la emoción en 1600 Pennsylvania Avenue fue aún mayor. La ex pareja presidencial fue recibida con largos aplausos y vítores de sus compañeros de trabajo y amados. Una ocasión que siempre ha sido festiva y partidista, en 2012 Obama le dio una calurosa bienvenida a George W. Bush y a su esposa Laura en 2012 -«ella me dejó un buen paquete deportivo en la televisión, lo usaré», bromeó- en que tal vez el ambiente más familiar. “Nada me puede preparar mejor para la presidencia que estar a su lado”, comenzó Joe Biden dando una “bienvenida a casa” a la familia Obama y enfatizó cómo Barack es “la persona más íntegra que conozco” y su presidencia es una de las mejores. más importante de la historia de Estados Unidos.



Los retratos de Barack y Michelle fueron de Robert McCurdy y Sharon Sprung, dos artistas no afroamericanos en contraste con Amy Sherald y Kehinde Wiley, quienes acababan de pintar las pinturas que ahora se exhiben en la Galería Nacional de Retratos. (Relación comercial).