Antonino Spinalbes y la enfermedad que padece: tampoco le dijo nunca a Belén

Givino admitió estar afectado por una enfermedad de la que ni siquiera había hablado con su ex Belén Rodríguez

antonino spinalbis Es el hombre del momento. su aventura en Gran Hermano VIP Se distingue por las relaciones que establece con las mujeres de la casa, quienes parecen incapaces de resistirse a su encanto. Desde Gael de Donna, Que se arriesgó a arruinar su matrimonio por él, A.J. Oriana Marzoli, hermosa argentina anhelo de amor

Pero Antonio Después de todo, él es uno de los pocos que ha penetrado en el corazón de una de las mujeres más deseadas de la televisión, Belín Rodríguezde la que tenía una fecha en que nació La pequeña Luna María. No Belén Pero él sabe por lo que está pasando un peluquero.

La historia de Antonino Spinalbes

antonino spinalbis Se preocupa mucho por su salud y apariencia física. Era un aficionado al gimnasio y se sorprendió al descubrir enfermedad que cambió su vida. Y habló de ello en un video en las redes sociales justo después de que se descubriera.

Dijo que tuvo problemas después del nacimiento de su hija:El estrés me hace perder peso, empezar a debilitarme y luego romperme un par de costillas caer debido a esta debilidad. La mente está borrosa, así que pierdo mi respuesta y no me obligo a notar una llanta abandonada en la carretera. Mi coche está destrozado, estoy en la caída. Es un pequeño susto, pero las amargas sorpresas no han terminado».

En efecto, continúa: «Después de sostener a Luna en mis brazos, sentí un dolor inquietante en la parte superior del intestino. Voy al hospital y Me reconocen enseguida.Comienzan las investigaciones. La habitación del hospital fue mi compañera durante varios días, me preguntaba: «¿Por qué?». luego viene respuesta a la enfermedad Después de que me dieron de alta del hospital, ya no era Antonino.

la enfermedad

¿Pero qué es esto? enfermedad enfermedad autoinmune pancreática, Como más tarde le dijo al invitado A.I. historias italianas: “Gracias a los médicos pude encontrar una vida sana, que ya tenía, pero que he mejorado. El páncreas de una persona mayor. Al principio no podía soportar nada. Estaba en ayunas y me alimentaban por vía intravenosa para no estresar mi páncreas. Luego, lentamente, incorporas otros alimentos, como los carbohidratos. Ahora he podido llegar a un estado en el que vivo normalmente”.

Admite su preocupación: «Cuando comencé a pasar por estos dolores, tenía mucha curiosidad y miedo. Ser padres, especialmente en los primeros días, no es algo que se entienda. Lleva tiempo y me preocupaba que mi hija tuviera problemas». Pero el peligro pasó, afortunadamente.