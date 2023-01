Horóscopo del amor de enero de 2023 para todos los signos: Esto es lo que predijo Artemisa.

Aries

Aries debería tener relaciones estables en enero. Esto se aplica a las parejas que ya han encontrado su felicidad. A mediados de mes, notarás un aumento de los sentimientos. Aprovecha e invita a tu media naranja a un paseo romántico, podréis pasar un buen rato juntos. Sin embargo, enero no es el mejor momento para encontrar pareja para una sola persona. Habrá pocos candidatos adecuados.

toro

El toro puede tener roces en la relación, pero será posible prevenir el conflicto con calma y moderación, de modo que no se espere batalla… en desacuerdo. En cambio, la insatisfacción se manifestará a través de la terquedad y la presión para defender el propio punto de vista. Para dar rienda suelta al entusiasmo y mejorar las relaciones, sería bueno ir al gimnasio juntos.

Dale a tu otra mitad una membresía en un club deportivo, donde también vas. Si los deportes no son lo tuyo, un festival de música es una gran alternativa. Si te parece que la pareja está obsesionada consigo misma, no te preocupes, todavía tiene sentimientos tiernos.

mellizos

Géminis tendrá eventos importantes en su vida personal. Se le da la oportunidad de pasar por la lección y comprender lo que es realmente importante para usted. No te dejes atrapar por las pequeñas cosas. Tus acciones en la relación serán correctas. Una buena oportunidad te ayudará a conocer a la persona adecuada en el trabajo o entre personas en un campo similar al tuyo. Asiste a un evento profesional si buscas el amor.

cáncer

Para Cáncer, la relación afectiva pasará a una nueva etapa. Los valores compartidos pueden unir a más de dos personas que se aman. Tenga una conversación sincera sobre las apariencias con su pareja, incluso si no está en el comienzo de una relación o en su primer año de matrimonio. Porque todavía estás buscando el amor, encontrarte con alguien mayor que tú puede ser fatídico.

Si le parece que su pareja se ha vuelto reservada en la comunicación, no es porque tenga secretos para usted, sino que ahora necesita usar su energía con moderación. Será beneficioso para los cónyuges prestarse atención el uno al otro: cualquier pasatiempo en el que participen juntos servirá.

León

Enero para Leo no será el mejor mes para el amor. Pueden surgir conflictos y problemas en la relación actual. Especialmente en parejas que están firmemente fijas en sus posiciones, comenzará una prueba de fuerza. Es recomendable no acumular rencores y no forzar los acontecimientos, quizás tu impulso sea solo consecuencia de una fase emocional pasajera.

Un tercero puede interferir en la relación. Consejo: ayudarse y cuidarse mutuamente, esto debe fortalecer la relación. Vayan juntos a un restaurante acogedor y pasen más tiempo a solas.

Bakr

Virgo encabeza la lista de los signos del zodiaco más afortunados en términos de amor y relaciones a largo plazo. Como de costumbre, todo está bien. Buena suerte, eventos alegres y el deseo de cuidar a los demás. Consejo del mes: Asiste a un gran evento de tu elección, y no descartes visitar una pista de hielo: lo pasarás genial.

Escala de peso

Libra, espera eventos y cambios importantes en tu vida personal. Habrá muchas tentaciones, y si toma una decisión inequívoca, no lastime el corazón de nadie y hable con franqueza. Para aquellos que quieren preservar las relaciones existentes, el consejo del mes: crear comodidad en el hogar en todos los sentidos de la palabra. Tu pareja, más que nunca, necesita un ambiente tranquilo y pacífico en casa. Pon las velas para una cena íntima para dos.

El Escorpion

Escorpio, como un balancín, por un lado quiere cuidar a su pareja y mostrar sentimientos tiernos, por otro lado, debido a su temperamento fogoso, corta las buenas intenciones de raíz. Este mes definitivamente tendrás que trabajar en tus relaciones. Para obtener sentimientos cálidos el uno por el otro, tomen juntos una clase de creatividad, desde arte hasta cocina, cerámica y danza. Cualquiera que elija, tendrá que tomar la iniciativa de invitar a su pareja.

Sagitario

Sagitario, aunque te centres más en ti este mes, todos te entendieron y disfrutaron en silencio. En enero, lo importante será no hablar demasiado tajante, para no herir los sentimientos de tu pareja y seres queridos. Un regalo material o un viaje juntos a un lugar que los llene de energía ayudarán a traer un toque de romance a su vida. Para no ir muy lejos, basta con utilizar una sauna, un masaje o una piscina termal.

Capricornio

Capricornio, mantén tus emociones bajo control. Relájate y descansa más. Si bien estas recomendaciones no están directamente relacionadas con el tema del amor, son estos sencillos trucos los que te permitirán alcanzar la estabilidad en tu vida personal en enero. Comprar lencería seductora o un vestido elegante o sexy agregará sabor a la relación. Realicen emocionantes viajes y vayan de compras juntos.

Acuario

Acuario evaluará a su pareja en enero en función de sus acciones y voluntad de asumir la responsabilidad. En general, será un mes bastante plano para las relaciones, sin cambios drásticos. Excepto, quizás, las mayores posibilidades de separación temporal de un socio, por ejemplo, en un viaje de negocios. Para los que buscan el amor: Que la suerte os espere en el camino, aunque sea en un viaje corto.

Las personas de profesiones creativas o médicos serán las más adecuadas para usted.

Pescado

Piscis en enero será capaz de realizar actos nobles hacia sus seres queridos. Querrán compartir tiernos sentimientos, pensamientos e ideas en pareja. En general, necesitan comunicarse. Organice una fiesta con amigos, visítelos o invítelos a su casa. Esto te permitirá abrirte al 100 por ciento y sentirte más feliz en el mundo.

