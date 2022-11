Adiós a Tatu, Kaiser Franz que amaba la filosofía

Escucha la versión en audio del artículo

Lo llamaban Kaiser Franz. Por sus estudios en Alemania, pero sobre todo por el cargo de directivo estricto y tomador de decisiones: capaz de restaurar empresas y duplicar beneficios, pero también de despedir a miles de empleados. Pero también era una persona culta, con formación filosófica y amante de los libros. El «Gerente Filósofo» escribió libros de historia e indagó en las causas profundas de su trabajo.

Franco Tato murió a los 90 años de un derrame cerebral que sufrió antes de una cirugía endocárdica. Fue hospitalizado en San Giovanni Rotondo, en la Casa de Alivio del Sufrimiento fundada por el Padre Pío. Lo ayudaron su esposa, Sonia Raúl, actriz y presentadora de televisión, y su hija, Carolina.

Tatu nació en Lodi en 1932, en una familia de origen Barletta. Se licenció en Filosofía en Pavía con una tesis sobre el sociólogo Max Weber, se especializó en Alemania (gracias a una beca) y luego en Harvard en Estados Unidos, donde pagó sus estudios trabajando en comedores. En el año 56 fue destinado a Olivetti. Durante los primeros seis meses, fue un trabajador, y luego comenzó su ascenso en el grupo.

Lidera filiales en Austria, Reino Unido y Alemania. En los años 80 volvió a Italia y devolvió la Triumph Adler que acababa de comprar. Del 84 al 86 pasó a Mondadori, fue invitado por Carlo de Benedetti y se convirtió en su director ejecutivo. Luego regresó a Olivetti para dirigir la oficina de Olivetti. Dejó el grupo en 1990 por desacuerdos con la dirección. En 1991 pasó a Mondadori como director general y en 1993 ocupó el mismo cargo en Fininvest. Aquí realiza una estandarización radical de las cuentas.

La formación alemana y la actitud estricta de un mago de los negocios le valieron el apodo de «Kaiser Franz» y la fama de «el cortador de cabezas». Pero su amplia y profunda cultura también le ha valido la reputación de «filósofo-gerente». «Cuando me lo encuentre en el pasillo, temo que me vea como un costo que debe ser derrotado», dice de él Silvio Berlusconi. Tatò no está asociado con el colaborador más cercano de Knight, y el propietario de Fininvest rechaza directamente la venta de Standa.