Antonella Clerici, su colega usurpa el trono: ahora es la reina de la cocina | ¡Qué viaje!

La nueva reina de la cocina destrona a Antonella Clerici. Aquí está de quién estamos hablando…

Antonella Clerici es una locutora muy queridaGracias a su simpatía y extrema sencillez. De hecho, lleva años haciéndole compañía al italiano mientras cocina.

Durante mucho tiempo fue Presentador de prueba de cocinaEs un programa que fue cancelado a raíz del caso de Elisa Izuardi.

Ahora Antonelina ha vuelto a la Rai con la emisión Siempre al mediodía que estuvo íntegramente dedicada a ella. de hecho, Quería eliminar por completo la competencia entre chefs..

hasta ahora Antonella Clerici puede perder el título de Reina de la Cocina Porque uno de sus socios se prepara para sentarse en el trono.

La compañera Antonella Clerici le roba el trono: Así es la nueva reina de la cocina

Laura Torrisi se mete en la cocina para montar un cooking show Detalles con el elocuente sustantivo «No puedo hacer esto». De hecho el programa pretende fomentar los bichos en la cocina y relajarse e incluso redondear un poco, contra todas esas radios maricas Con recetas difíciles de hacer y engorrosas.

La presentadora es la actriz que protagonizó la novela Las tres rosas de Eva. El programa se transmitirá en Food Network a partir del 28 de junio a las 10 p.m. El formato es muy sencillo: el invitado de cada episodio es un personaje famoso Tiene que hacer un plato que no puede hacer.. ¡Hace falta un poco de cocina popular! Hay pocas cosas más relajantes en el mundo ahora mismo: una es cocinar. ¿Crees que rechacé incluso la versión VIP de Masterchef?: Ese talento iba a sacar la Mara Mayonchi que hay en mí, y no quería acabar odiando un pasatiempo tan agradable como la cocina».

Laura Torrisi: siciliana y diniana

Durante una entrevista, Laura Torresy contó algunas curiosidades sobre ella. Ella admitió que sufre de celiaquía, de hecho dijo:¡Es la peor malicia que uno puede recibir! Pero no cedí ni un centímetro: me adapté para encontrar la manera de comerme todo de todos modos. Hoy es más fácil: yo Hay muchos productos sin gluten en el mercado, aunque me gusta hacer algunos yo mismo. Por ejemplo, en invierno hago una panadería el sábado o el domingo.

Además de, Ella habló sobre su experiencia con la endometriosis.la enfermedad invisible con la que vives: “Hace diez años fui la primera en hablar de la endometriosis: lo hice para concienciar sobre esta enfermedad poco conocida, Pero luego me pegaron la etiqueta de la enfermedad.. Por eso dejé de hablar de eso. Mi objetivo era ayudar a las mujeres, darles una voz, hacerle entender al estado que debe ayudarlas: ¡hay momentos en que no puedes quedarte quieto y mucho menos trabajar! No he dejado de luchar por la causaPero ahora lo hago a puerta cerrada.