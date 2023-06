Será el domingo a la 1 am

Se avecina una gran preocupación para los titulares de cuentas en un banco, y parece que a la 1 a. m. se detendrá una letanía de servicios. ¡Averigüemos cuándo sucede esto y a qué banco afectará!

Una noticia publicada por el grupo bancario UniCredit preocupó a los cuentahabientes. parece que en unos dias alguno Los servicios no estarán disponibles. O de todos modos no muy eficaz. Veamos en detalle el día en que algunos servicios no estarán disponibles.

¿Quién es Grupo Unicredit?

UniCredit es uno de los principales grupos financieros europeos Y también Un banco líder en Italia. El grupo cuenta con una red reticular de más de 2000 sucursales y tiene como principio poner al cliente en el centro de sus proyectos.

Por eso ofrece servicios pensados ​​para Contribuir al crecimiento económico Tanto para los particulares como para el Estado. Pero también sostenible, proporcionando las palancas de progreso para las diferentes sociedades. El grupo ayuda a transformar los desafíos de los contextos actuales en oportunidades, Satisfacer las necesidades de las comunidades locales.

Unicredit siempre se ha destacado como un banco innovador y con visión de futuro, además de mantener un compromiso constante de ofrecer productos cercanos a las necesidades de los clientes.

Ver el grupo Unicredit

Unicredit se enorgullece de una oferta muy amplia y variada. No se dirige únicamente al ahorrador privado. De hecho, además de los servicios bancarios clásicos, la cuenta Tarjetas existentes y de pagoBrinda servicios destinados a apoyar a las pequeñas, medianas y grandes empresas.

Por ejemplo, ofrece el servicio My Business Manager para satisfacer las necesidades de las empresas con una nueva generación de herramientas remotas. Además, ofrece También servicios de gestión de activos Trabaja para difundir la cultura financiera.

A través del proyecto Noi & Unicredit, creado en colaboración con las principales asociaciones de consumidores italianas, promueve el ahorro consciente e informado. La digitalización de la banca ha cambiado por completo la relación entre el banco y el cliente y también lo fue para Unicredit.

Diversas operaciones que antes se realizaban en ventanilla con un empleado ahora también se pueden realizar independientemente del domicilio gracias a los servicios de home banking. con Las herramientas digitales de hoy Es poco probable que se produzcan errores, pero en cualquier caso el banco siempre está del lado del cliente y puede intervenir para solucionar cualquier problema.

Precisamente por eso, siempre está presente el monitoreo continuo de los servicios y el mantenimiento permanente, para mantener alto el nivel que ofrece Unicredit. Durante este período, por ejemplo, Hacer mantenimiento global Sobre los sistemas y advertir a los clientes que puede haber algún perjuicio en el uso de tarjetas y tarjetas de débito.

Unicredit hará el mantenimiento el 25 de junio

Como anunció Unicredit Bank, el 25 de junio de 2023, de 1:00 a 3:00 Es posible que las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, las tarjetas prepagas y los cajeros automáticos no funcionen, por lo que es posible que no estén disponibles para su procesamiento.

La no operación de los servicios antes mencionados será temporal y se debe a las intervenciones de mantenimiento preparadas por el Grupo Bancario Garantice la máxima seguridad del sistema.

La intervención de mantenimiento puede impedir que los servicios funcionen parcial o completamente, por lo que no debe preocuparse porque una vez que se complete el mantenimiento, todo volverá a la normalidad.

La interrupción será solo temporal.

Cualquier interrupción que pueda causar en este horario de 1 a 3 a. m. el domingo 25 de junio. Sin embargo, seguirá siendo un factor temporal.

Además, porque vendrá el mantenimiento llevado a cabo en la nocheNo existirán riesgos por las operaciones que habitualmente se realizan en los bancos durante el día.

El problema surge para alguien que tiene que retirarse a esas horas en particular. Sin embargo, es suficiente hacer esto antes o después del tiempo Recomendado para encontrar servicios completamente funcionales.

Después de todo, somos muy conscientes de que la calidad de los servicios de Unicredit es muy alta y el hecho de que ella también informara a sus clientes indica cuánto los respeta.